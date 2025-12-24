"Não sei como viver sem ti": noivo de influencer morre quatro dias depois do pedido de casamento. Tragédia comove seguidores

Jornalista e marido estavam mortos em casa. Foi o filho de 3 anos quem abriu a porta ao avô para os encontrar

A felicidade transformou-se numa dor profunda para a influencer espanhola Manuela Ochoa. Pedro Cadahía, o seu noivo, morreu de forma inesperada apenas quatro dias depois de o casal ter ficado noivo no México, interrompendo planos de casamento já marcados para 31 de outubro do próximo ano, avança o site Diario de Sevilla.

A influencer anunciou a devastadora notícia no domingo,, através de um emotivo texto publicado no Instagram. No texto, intitulado “Ao meu anjo da guarda”, Manuela recorda o momento do noivado, que ocorreu a 8 de dezembro e explica o seu silêncio, despedindo-se publicamente do que define como “o amor da sua vida”. O casal encontrava-se no México para assistir ao casamento de uma amiga de Manuela, aproveitando a viagem para dar este passo na relação.

“Não sei como viver sem ti. Tudo isto é demasiado para mim”, escreve no texto, lembrando uma mensagem de Pedro que agora ganha ainda mais significado: “Se ao céu se chega amando, chego com certeza porque não sabes o quanto te amo”, escreveu a influencer.

Apesar do momento difícil, a influencer afirma encontrar consolo nas memórias vividas ao lado do noivo. “Saber que ia casar contigo é o mais duro, mas também o mais bonito que me aconteceu”, partilha, encerrando a carta com uma promessa: “Agora tenho de viver por dois, seguir em frente por ti, por nós”.

A notícia causou enorme comoção entre amigos, familiares e seguidores, que encheram as redes sociais de mensagens de apoio diante desta perda inesperada e devastadora.