Irmãos de oito e cinco anos morrem fechados numa arca congeladora quando brincavam às escondidas

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Uma menina de oito anos e o irmão de cinco morreram na Colômbia depois de ficarem presos dentro de uma arca congeladora, alegadamente durante um jogo de escondidas. As crianças foram encontradas inconscientes pelos pais, que tinham saído de casa por cerca de 20 minutos, e acabaram por não resistir, apesar das tentativas de reanimação no hospital.

Citado pelo jornal The Sun, os pais das crianças Saori e Darien ausentaram-se brevemente para fazer compras. Quando regressarem a casa, depararam-se com um cenário trágico. As crianças foram imediatamente transportadas para o hospital, mas os médicos não conseguiram reanimá-las.

Segundo o pai, Brayan Guevara Trivino, a arca encontrava-se desligada, tendo os irmãos morrido por asfixia. De acordo com o seu relato, as crianças terão entrado no eletrodoméstico enquanto brincavam às escondidas. A tampa acabou por fechar-se, deixando-os presos no interior.

“Entraram lá para dentro enquanto brincavam. A tampa caiu e fechou-se. Acabaram por sufocar”, explicou ao jornal local.

As autoridades confirmaram a abertura de uma investigação para apurar as circunstâncias exatas da morte das crianças.

Entretanto, a mãe, Karen, deixou uma mensagem emotiva de despedida, recordando os momentos vividos com os filhos e expressando a dor da perda. “Faltam-me as palavras. Amei-vos o mais que pude”, escreveu.

Também o presidente da câmara local manifestou pesar pelo sucedido, sublinhando a importância da vigilância parental. “As crianças não compreendem os riscos e dependem dos adultos. Um momento de negligência pode transformar-se numa tragédia irreversível em minutos”, alertou.