"O pior pesadelo de qualquer pai": jovem de 17 anos morre após ter sido atacada por um cão

Uma jovem de 17 anos morreu depois de ter sido atacada por um cão de grande porte enquanto visitava a casa de uma amiga, em Singleton, Nova Gales do Sul, na Austrália.
De acordo com a revista People, a jovem, Annalyse Blyton, sofreu ferimentos graves na cabeça, pescoço e corpo após ter sido atacada por um cão de 10 anos, um cruzamento de boxer, bull Arab e wolfhound irlandês.
A revista avança que as testemunhas conseguiram afastar o cão enquanto pediam ajuda. A jovem foi assistida no local e transportada de helicóptero para o hospital, mas acabou por não resistir e morreu esta segunda-feira.
O cão foi abatido pela polícia com autorização do dono, que descreveu o ataque como um comportamento “fora do normal”.
Agora, foi criada uma campanha no GoFundMe em nome da família que descreveu o caso como “o pior pesadelo de qualquer pai” e já angariou mais de 16 mil dólares australianos (cerca de 10.600 euros).