Um passeio em Lisboa terminou em tragédia para um jovem. Agora, a família pede ajuda

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O que deveria ser uma viagem de família para celebrar dois casamentos terminou em tragédia. Julian Amaral, de 23 anos, desapareceu durante uma festa num barco no Tejo, em Lisboa, e foi encontrado morto seis dias depois. Agora, a família está a pedir ajuda para suportar os custos de levar o jovem de volta a casa e realizar o funeral.

Julian tinha viajado para Portugal a 24 de agosto, acompanhado pela família, para participar em dois casamentos. Segundo a família, a viagem deveria ser uma ocasião de celebração, mas acabou por se transformar numa tragédia.

No dia 1 de setembro, Julian participou numa festa num barco no rio Tejo acompanhado por um primo. Durante a noite, desapareceu da embarcação.

Seguiram-se vários dias de buscas. A família procurou por Julian em Lisboa e colaborou com as autoridades portuguesas, enquanto as operações envolveram meios da Polícia Marítima e dos bombeiros, entre outros meios de busca.

No dia 7 de setembro, Julian foi encontrado morto. O corpo foi localizado junto ao cais do Terminal da Liscont, em Alcântara. O óbito foi confirmado no local e o corpo foi encaminhado para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses, após contacto com o Ministério Público.

Família quer levar Julian de volta para casa

Depois da confirmação da morte, a família criou uma campanha no GoFundMe para ajudar a suportar os custos associados ao regresso de Julian e ao funeral.

Na descrição da campanha, os familiares explicam que Julian tinha viajado para Portugal com a família para participar nos dois casamentos e que, depois do desaparecimento, passaram dias de “medo, incerteza e buscas incessantes”.

“Julian foi encontrado” no dia 7 de setembro, escreve a família, antes de explicar que enfrenta agora os custos inesperados de perder um familiar longe de casa.

O objetivo da angariação é ajudar a pagar o regresso de Julian a casa, as despesas do funeral e outros custos associados à morte de um familiar no estrangeiro.

"A nossa família enfrenta agora a dolorosa realidade de ter perdido Julian longe de casa. Para além do sofrimento inimaginável, existem custos significativos e inesperados associados ao regresso de Julian a casa, a partir de Portugal, e à realização da despedida que ele merece", escreve a família.

Mais de 23 mil euros angariados

A campanha já ultrapassou os 23 mil euros, graças aos donativos de centenas de pessoas.

A família agradece também a todos aqueles que participaram nas buscas, partilharam fotografias de Julian, enviaram mensagens ou simplesmente acompanharam o caso durante os dias em que o jovem esteve desaparecido.

“Ele tinha toda a vida pela frente”, escreve a família na campanha.

Julian é recordado pelos familiares como um filho, irmão, primo, sobrinho, tio, neto e amigo muito amado.