Família e amigos em choque: mãe que assistia a um jogo da filha morreu após queda de galhos de uma árvore

Uma mulher de 49 anos, Gendie Miller, morreu após ser atingida por ramos de uma árvore enquanto assistia a um jogo da filha adolescente, no Renziehausen Park, em McKeesport, Pensilvânia. O incidente ocorreu no passado dia 23 de julho, durante um campo de demonstração de softball para jovens atletas, num evento acompanhado por pais e treinadores. A informação foi inicialmente avançada pela revista People.

Segundo relatos partilhados por familiares e testemunhas, Gendie e o marido, Ben Miller, tinham procurado abrigo do calor intenso sob uma árvore, quando começaram a ouvir estalos vindos do tronco. Poucos segundos depois, vários ramos com cerca de 25 a 30 centímetros de espessura caíram subitamente, atingindo Gendie na cabeça e deixando-a inconsciente. Apesar de ter sido assistida e transportada de urgência para o hospital, foi declarada morta à chegada.

O marido descreveu o momento como devastador e recordou a dedicação da esposa à filha e ao desporto. “Ela nunca faltava a nada, fosse um treino ou um jogo”, afirmou, citado pela People. A filha, Marlee, de 16 anos, está a ser acompanhada por familiares e amigos, procurando manter-se forte perante a perda.

A tragédia comoveu a comunidade local e levou à criação de uma campanha de angariação de fundos para apoiar a família de Gendie Miller, que já arrecadou mais de 48 mil dólares. A autarquia de McKeesport emitiu um comunicado a lamentar o sucedido e a expressar solidariedade com os familiares. A polícia local continua a investigar as circunstâncias da queda dos ramos no parque onde tudo aconteceu.