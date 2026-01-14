Casal morreu enquanto fazia mergulho durante férias de sonho nas Maldivas

Antes de morrer, deixou uma carta para o filho de 1 ano. Influencer perde a vida aos 19 anos

Um casal britânico reformado perdeu a vida durante umas férias que costumavam descrever como um verdadeiro paraíso. Elaine e Malcolm Richmond morreram após um acidente enquanto praticavam mergulho nas Maldivas, destino que visitavam há vários anos e onde se encontravam a passar a época natalícia. A tragédia ocorreu na ilha de Ellaidhoo, um local remoto e conhecido pelas suas águas cristalinas e vida marinha exuberante.

Elaine Richmond, de 70 anos, e o marido, Malcolm Richmond, de 71, eram naturais de Inkersall, perto de Chesterfield, no condado de Derbyshire, no Reino Unido. Segundo avança o jornal The Sun, o casal estava nas Maldivas para celebrar o Natal, numa viagem que fazia parte de uma tradição mantida há 17 anos. Durante esse período, tinham passado as festividades naquele arquipélago cerca de 60 vezes, sempre na ilha de Ellaidhoo.

Segundo informações divulgadas, a tragédia aconteceu durante uma excursão de mergulho com garrafa. Elaine morreu no dia 19 de dezembro, enquanto Malcolm acabou por falecer três dias depois, a 22 de dezembro. As circunstâncias exatas do acidente continuam por esclarecer.

A morte do casal foi confirmada por Pat Scannell, representante da agência Maldives Holidaymakers, que lamentou profundamente a perda. Em comunicado, destacou o carinho que Elaine e Malcolm tinham conquistado ao longo dos anos. “Farão muita falta à família e aos muitos amigos que fizeram ao longo das suas inúmeras visitas. Eram muito populares entre os funcionários, com quem mantinham uma relação próxima, e serão profundamente recordados”, afirmou.

Um inquérito às mortes deverá ser aberto no Tribunal do Coroner de Chesterfield no próximo dia 30 de janeiro. O funeral conjunto do casal está marcado para 29 de janeiro, em Brimington, localidade próxima da sua terra natal.

As Maldivas, situadas a sudoeste da Índia e do Sri Lanka, são um destino de luxo muito procurado por turistas de todo o mundo, incluindo várias figuras públicas. A ilha de Ellaidhoo, localizada a cerca de 26 milhas de Malé, só é acessível por hidroavião ou lancha rápida e é especialmente conhecida pelas condições ideais para a prática de mergulho.

Este caso surge numa altura em que outras mortes de cidadãos britânicos no estrangeiro têm gerado preocupação, nomeadamente a recente descoberta de um proprietário de um iate encontrado morto na Tailândia. Ainda assim, as autoridades sublinham que se tratam de situações distintas e sem qualquer ligação entre si.