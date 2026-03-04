Facebook Instagram
Homem mata a própria mulher na maternidade logo depois de esta ter tido bebé. E não ficou por aqui

Um crime chocante está a marcar a atualidade internacional
IOL
Há 3h e 2min
Bebe
foto: freepik
Os médicos disseram que era uma constipação. Quatro dias depois, esta criança de 4 anos morreu

Um homem matou a própria mulher pouco depois de esta ter dado à luz e, momentos depois, tirou também a própria vida, num caso que as autoridades acreditaram desde o primeiro momento tratar-se de um homicídio seguido de suicídio, escreve a revista People.

O caso aconteceu num hospital no estado norte-americano do Alabama, onde a polícia foi chamada no domingo para responder a um tiroteio dentro de um hospital. Quando chegaram ao local, os agentes encontraram dois corpos com ferimentos de balas: o de uma mulher que estava internada na unidade hospitalar e o de um homem. Não houve mais feridos.

Segundo avançou a revista People, as autoridades acreditam que o homem terá disparado contra a mulher antes de se suicidar.

A mulher tinha 24 anos e o companheiro 19. De acordo com a People, citando um relatório do médico legista divulgado por meios de comunicação locais, a jovem tinha acabado de ter o bebé quando foi atingida por vários disparos feitos pelo companheiro.

A tragédia deixou em choque quem acompanhava o caso. À People, a mãe do suspeito explicou que o casal estaria a atravessar problemas conjugais, mas garante que nunca imaginou que o filho pudesse ser violento.

As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do caso. O bebé não ficou ferido e está bem de saúde. 

