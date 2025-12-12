Facebook Instagram

Menina de 6 anos morre num choque de carrinhos kart durante a festa de aniversário da irmã

Uma menina de seis anos morreu após um acidente de kart durante a festa de aniversário da irmã
IOL
Há 3h e 19min
Castigo com banho de água fria matou um menino de 6 anos. Mãe está presa

Uma menina de seis anos morreu após um acidente de kart num parque de diversões para crianças. O incidente aconteceu no dia 6 de dezembro, enquanto a família celebrava o aniversário da irmã da menina, nos Estados Unidos.

Segundo a revista People, a polícia confirmou que Emma Riddle foi atingida por outro carrinho e sofreu ferimentos graves. O funcionário que fez a chamada de emergência disse que a menina estava a vomitar sangue, acrescentando que tinha sofrido um impacto muito forte no esterno. A equipa de emergência chegou rapidamente e transportou a menina de helicóptero para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e perdeu a vida no dia seguinte.

A família criou uma página no GoFundMe para prestar homenagem à filha. “Os nossos corações estão partidos ao partilhar a morte da nossa amada filha Emma, que nos deixou demasiado cedo num acidente inesperado enquanto comemorava alegremente o aniversário da irmã num parque de diversões. Cheia de vida, amor e luz, Emma tocou cada pessoa que conheceu”, escreveram.

O parque emitiu uma declaração dizendo estar “de coração partido com este trágico acidente” e assegurando que os procedimentos e equipamentos da empresa são projetados para manter crianças e famílias em segurança. A investigação sobre o incidente continua em curso.

 

