YouTuber resgatava raposas e tinha milhões de seguidores. Acaba com a própria vida aos 29 anos

Mikayla Raines, fundadora do projeto Save a Fox e uma das mais conhecidas ativistas pelo resgate de raposas nos Estados Unidos, morreu aos 29 anos segundo a revista People. A influenciadora, que somava mais de 2,4 milhões de seguidores no YouTube, pôs fim à vida depois de sofrer uma campanha prolongada de bullying online.

A notícia foi confirmada pelo marido, Ethan, através de um vídeo comovente publicado no Instagram. "Ela não aguentava mais o que sentia", disse, revelando que tentou reanimá-la com manobras de reanimação durante 15 minutos até à chegada dos paramédicos.

Mikayla, que estava no espectro do autismo, fundou a organização sem fins lucrativos Save a Fox em 2017, com apenas 20 anos. O projeto dedica-se ao resgate e reabilitação de raposas provenientes da indústria da pele e de outras situações de risco.

Segundo Ethan, a sua condição tornava-a extremamente sensível: "Ela tinha uma empatia imensa, mas isso fazia com que absorvesse tudo de forma muito intensa". Explicou ainda que, nos últimos tempos, Mikayla foi alvo de ataques constantes na internet, vindos inclusive de pessoas que considerava amigas e de outros membros da comunidade de proteção animal.

"Sentia que o mundo inteiro se tinha virado contra ela", contou o marido, visivelmente abalado. Apesar da dor, Ethan prometeu continuar o trabalho que Mikayla iniciou em nome dos animais.

A morte da youtuber deixou em choque os seguidores e defensores dos direitos dos animais em todo o mundo. A filha do casal, Freya, está devastada.

No final da mensagem, Ethan deixou um apelo: "Se conhecerem alguém que esteja a passar por um momento difícil, procurem sinais, falem, ajudem. Antes que seja tarde".