Modelo e influencer brasileiro de 25 anos encontrado morto em hotel de luxo na Grécia. Amigo foi internado, mas sobreviveu

O jovem modelo brasileiro, Yago Campos, de 25 anos, morreu num hotel de luxo em Mykonos. O jovem estava com um amigo, Ryan Silveira, de 23 anos, e foram encontrados inconscientes na piscina da suite onde estavam hospedados. O modelo acabou por morrer no local, enquanto Ryan foi hospitalizado em estado crítico e chegou a ser induzido em coma.

De acordo com o jornal espanhol El Mundo, o amigo, Ryan saiu do coma dias depois, mas não se recorda na totalidade do que aconteceu. A irmã do jovem revelou que esteve em videochamada com os dois antes do incidente e que estavam bem. Ainda assim, não existem imagens da festa que supostamente iriam frequentar, algo que despertou alguma preocupação entre os familiares.

As autoridades ainda não confirmaram a causa da morte, e qualquer relato sobre drogas ou outros detalhes permanece não verificado. O jovem modelo era bastante ativo nas redes sociais, onde partilhava fotografias das suas viagens e sessões fotográficas. A última publicação mostrava-o a celebrar o seu aniversário no Dubai, com o amigo Ryan.