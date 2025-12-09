Esta bebé morreu à fome e à sede aos cuidados dos pais. Mãe disse que "tinha chegado a hora dela"

Uma bebé de 1 ano e 6 meses morreu vítima de desnutrição e desidratação no estado do Utah, EUA, e os pais foram agora detidos por suspeita de homicídio qualificado e abuso agravado de menores. A criança, Ruby Murray, foi encontrada morta no berço em março.

Segundo avança a revista People, os pais da criança foram detidos só vários meses após a morte da filha, depois de uma investigação que revelou condições de vida consideradas “gravemente negligentes”. De acordo com a declaração de causa provável citada pelos meios locais, a bebé passava praticamente todo o dia no berço: nas quatro jornadas anteriores à morte, Ruby terá sido retirada do berço apenas durante seis horas no total, tendo estado na presença de outra pessoa por menos de uma hora.

A mãe terá dito às autoridades que a família “não era de comer à mesa” e que Ruby “não gostava que lhe dessem comida”, razão pela qual, alegadamente, deixavam a criança alimentar-se sozinha no berço. Os pais afirmaram ainda que davam comida à bebé três vezes ao dia, com lanches pelo meio, embora tenha sido admitido que Ruby só terá comido comida de bebé uma ou duas vezes.

A polícia analisou as imagens do monitor da bebé e concluiu que a mãe não verificava o dispositivo “há meses”. Quando questionada sobre a morte da filha, a mãe terá feito uma declaração arrepiante: “tinha chegado a hora dela”.