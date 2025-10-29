Facebook Instagram

Famosa cantora brasileira estava a atuar em Portugal quando familiar morreu no parto. Bebé também perdeu a vida

Cantora brasileira recebeu uma trágica notícia enquanto atuava em Portugal
Ontem às 16:40
A cantora brasileira Ana Castela viveu um dos momentos mais difíceis da sua vida enquanto atuava em Portugal. Durante a passagem da artista pelo país, a sua prima, Paula Proença Castela Ribeiro, de 35 anos, morreu um dia após dar à luz, devido a complicações da gravidez e do pós-parto. O bebé, Levi, que tinha nascido prematuro, acabou também por morrer dias depois, no dia 26 de outubro, em Cuiabá, no Brasil.

De acordo com o jornal brasileiro ND Mais, Paula era advogada e participava ativamente na sua comunidade religiosa, integrando o Ministério de Louvor da Assembleia de Deus Nova Aliança (ADNA), que lamentou publicamente a perda. “A ADNA manifesta o seu profundo pesar pelo falecimento do pequeno Levi, filho da nossa amada e eterna Paula. Neste momento de dor e saudade, oramos para que o Espírito Santo console e fortaleça toda a família e amigos”, declarou a instituição em nota divulgada nas redes sociais.

Antes da morte da prima, a cantora Ana Castela chegou a apelar nas redes sociais por doações de sangue, num gesto que sensibilizou milhares de fãs.

 

 

