Castigo com banho de água fria matou um menino de 6 anos. Mãe está presa

Um menino de seis anos morreu depois de ter sido submetido a um banho frio prolongado como castigo pelo seu comportamento.
Hoje às 15:31
Um menino de seis anos morreu depois de ter sido submetido a um banho frio prolongado como forma de punição pelo seu comportamento. O caso ocorreu em Illinois, nos Estados Unidos, e envolve a mãe da criança, Jannie Perry, de 42 anos, que se declarou culpada pelo homicídio em primeiro grau. O filho mais velho de Jannie, Jeremiah Perry, de 24 anos, também foi acusado em conexão com o crime.

Segundo avança a revista People, as autoridades revelaram que a mãe e o filho mais velho planearam e executaram o castigo de forma intencional, ignorando qualquer pedido de ajuda médica. Para além disso, há alegações de que queimaram os restos do menino para tentar encobrir o crime. O Procurador descreveu as ações da mãe e do filho como “brutais”, ressaltando que se tratou de um plano calculado contra uma criança pequena.

Como parte de um acordo judicial, algumas acusações contra a mãe foram retiradas, no entanto, enfrenta uma pena máxima de 45 anos de prisão, com sentença marcada para 30 de janeiro de 2026. O filho mais velho irá a julgamento a partir de 9 de fevereiro de 2026.

 

