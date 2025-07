Homem morre sugado por uma máquina de ressonância magnética perante o horro da mulher

Um homem de 61 anos morreu após ser sugado por uma máquina de ressonância magnética, no estado de Nova Iorque, enquanto usava um colar metálico pesado. O incidente ocorreu no centro Nassau Open MRI, em Westbury, quando a vítima entrou na sala com o equipamento em funcionamento.

De acordo com o BBC, as autoridades do condado de Nassau garantem que o homem não tinha autorização para entrar na sala naquele momento. A esposa, que acabara de realizar um exame, contou que o chamou para a ajudar a levantar-se e que o colar, usado pelo marido como peso para treino, foi imediatamente atraído pela força magnética da máquina, lançando-o violentamente contra o aparelho.

“O corpo dele ficou mole num instante”, descreveu Adrienne Jones-McAllister, viúva da vítima, que o identificou como Keith McAllister.

O homem sofreu um episódio médico grave e acabou por ser declarado morto. A máquina não terá sido desligada de imediato. A clínica ainda não se pronunciou sobre o sucedido.

Este tipo de equipamento utiliza campos magnéticos extremamente potentes e, por segurança, os pacientes são sempre instruídos a remover objetos metálicos antes de se aproximarem. Em 2001, um caso semelhante causou a morte de uma criança de seis anos, quando uma botija de oxigénio foi projectada contra uma máquina de ressonância.