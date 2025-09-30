Facebook Instagram

Mãe e filha de oito anos encontradas mortas numa propriedade de luxo de alojamento local

Mãe e filha de oito anos foram encontradas mortas numa luxuosa propriedade de alojamento
IOL
Há 34 min
Policia
Policia
Foto: depositphotos
Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho

Uma mulher de 54 anos e a sua filha de oito anos foram encontradas mortas numa propriedade de luxo de alojamento local em Kenmore Hills, Queensland, na Austrália. As autoridades locais indicaram que se trata de um possível homicídio-suicídio.

De acordo com a revista People, a polícia realizou uma verificação de bem-estar no dia do acontecimento após receber alertas de alguém próximo da mãe, que terá enviado um e-mail com as suas intenções. Quando a polícia encontrou a mãe e a filha mortas, considerou o local como uma cena de crime para investigação. A casa, que estava em sites como o Airbnb, deixou de estar disponível para reservas.

Segundo os meios de comunicação, a residência tinha quatro quartos, piscina infinita e varandas amplas. Vizinhos descreveram a comunidade como “amigável” e foram surpreendidos com o ocorrido. A mãe trabalhava como anestesista em vários hospitais de Brisbane e, poucos dias antes, foi vista em vídeos partilhados nas redes sociais a realizar tarefas normais do dia a dia.

As autoridades afirmaram que não há ameaça para o público e apelam a quem tiver informações ou imagens relevantes para colaborar com a investigação. O caso continua sob investigação, e as circunstâncias exatas das mortes ainda não foram esclarecidas.

