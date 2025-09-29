Facebook Instagram

Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho

Criança de 9 anos esfaqueia e mata a mãe após discussão familiar
Há 3h e 58min
A viver férias de sonho num resort, mãe de 42 anos morre atingida por um barco

Uma tragédia chocou a zona sul de São Paulo, Brasil. Caline Arruda dos Santos, de 37 anos, foi esfaqueada mortalmente pelo próprio filho, de apenas 9 anos, depois de o ter repreendido.

De acordo com o site Metropoles, a tragédia aconteceu na presença do irmão mais velho do menino, de 19 anos, e também do padrasto.

Momentos antes do crime, a mãe e o filho terão discutido em frente ao mercado, quando a mulher pediu ao menino que parasse de brincar na rua. Mais tarde, na casa do padrasto, a mãe alertou que iria contar a um familiar sobre a forma “respondona” como ele se estava a comportar.

Foi nesse momento que a criança terá ido à cozinha, escondeu uma faca debaixo da manga da camisola e, à porta de casa, feriu mortalmente a mãe.

A vítima ainda foi levada por vizinhos aos primeiros socorros, em seguida, transferida para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O caso, que deixou a comunidade em choque, foi registado como ato infracional análogo a homicídio e está a ser investigado pela Polícia Civil. Por ter apenas 9 anos, o menor não pode responder criminalmente e encontra-se agora sob os cuidados de familiares da vítima, enquanto as autoridades procuram apurar todos os contornos desta tragédia.

