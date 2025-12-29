Facebook Instagram
Natal

Perderam-na de vista por instantes e quando perceberam o pior tinha acontecido. Pais perdem filha de 2 anos durante reunião familiar de Natal

Uma menina de 2 anos afastou-se da família durante as celebrações de Natal e o pior aconteceu
IOL
Há 3h e 45min
Foto: freepik
"Não sei como viver sem ti": noivo de influencer morre quatro dias depois do pedido de casamento. Tragédia comove seguidores

Uma tragédia abalou uma família britânica no dia 25 de dezembro, quando uma menina de 2 anos, Isobel Wallace, morreu após cair num lago no dia de Natal em Doncaster, Reino Unido. A criança afastou-se por alguns momentos da família e acabou por cair num lago num jardim próximo, apesar de este ter uma vedação temporária.

Citado pela revista People, a tia da criança, explicou numa página de GoFundMe criada para ajudar a família com os custos do funeral e para criar um jardim em memória da menina que “mesmo transparente, a água do lago pode ser perigosa”. O avô descreveu a neta como “a menina mais feliz, sorridente, aventureira e curiosa” e revelou a dor da família: “Como podem imaginar, esta é a pior coisa que pode acontecer a uns pais: perder o seu bebé”.

Segundo a tia, a família tentou reanimar a criança até à chegada da ambulância, mas infelizmente Isobel não resistiu. A família estava na casa emprestada enquanto a sua própria residência passava por obras, e a criança não teria, normalmente, acesso ao jardim onde ocorreu o acidente.

Nos dias seguintes, a mãe de Isobel, publicou uma homenagem nas redes sociais agradecendo o apoio e reforçando que a filha deve ser lembrada pela sua alegria, curiosidade e luz, e não apenas pela tragédia. “Todos os que conhecem a Isobel sabem o quão especial ela era e que viveu mais em dois anos do que algumas crianças em toda a vida”, escreveu Tamara, acrescentando que o irmão mais novo será criado com memória da irmã e que Isobel continuará sempre a ser “o anjo de Natal da mamã e do papá”.

 
