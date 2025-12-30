Facebook Instagram

Mãe e filha de 7 anos sobreviveram, pai e 3 filhos estão desaparecidos. Avô quebra o silêncio sobre tragédia que está a comover Espanha

Pai e três filhos continuam desaparecidos após naufrágio de um barco turístico. O avô da família quebrou o silêncio
Hoje às 11:23
Indonésia
Foto: Tiktok ollachelsea37
Uma tragédia abalou Espanha e comoveu o mundo após o naufrágio de um barco turístico nas proximidades da ilha de Padar, na Indonésia, na sexta-feira passada. Na embarcação, que seguia com 11 pessoas, 7 foram resgatadas com vida, entre elas Andrea Ortuño, mulher de Fernando Martín, e uma dos quatro filhos do casal. O barco sofreu uma avaria e virou devido à forte ondulação, deixando Fernando Martín, ex-futebolista e treinador da equipa feminina B do Valencia, e os três filhos do casal desaparecidos.

Citado pelo jornal Onda Cero, o avô da família falou pela primeira vez sobre o acidente, descrevendo as horas de angústia vividas por Andrea Ortuño: “A sua obsessão é que apareçam os corpos”, afirmou, relatando como Andrea assistiu ao afundamento do barco e ao momento em que foi resgatada numa zodiac após ser lançada à água por uma onda: “A minha filha foi lançada à água na primeira onda, numa segunda onda viu o barco a afundar-se e depois foi resgatada numa zodiac”.

Infelizmente, não há esperança relativamente a Fernando e às crianças. “Não temos capacidade de pensar que haja possibilidade de que estejam vivos, só se houver um milagre”, disse o avô, comovendo a opinião pública.

O acidente ocorreu enquanto o casal e os filhos estavam de férias. Andrea Ortuño permanecerá na Indonésia até que os desaparecidos sejam localizados, enquanto a outra filha regressará a Valência. Esta segunda-feira decorreu o quarto dia de buscas, com o apoio de barcos da polícia e mergulhadores profissionais, na tentativa de encontrar as três pessoas que seguiam a bordo do KM Putri Sakinah, um barco de uso turístico.

