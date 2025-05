Um gole de uma água fechada quase matou este homem em Espanha: "estava a queimar-me por dentro"

Um simples gole de água com gás, servida num restaurante em Vigo, Espanha, quase tirou a vida a Pablo González Domínguez, empresário de 42 anos natural de Salvaterra de Miño.

Desde o dia 12 de abril que está internado no Hospital Ribera Povisa com queimaduras graves no estômago e no esófago, após ingerir o que parecia ser uma água mineral de uma marca conhecida. O caso está agora a ser investigado pela Polícia Nacional, garante o jornal Faro de Vigo.

O episódio aconteceu num sábado, quando Pablo almoçava com amigos numa tapería da zona de Pizarro. «Pedi uma água com gás. Serviram-me uma garrafa de vidro com tampa de rosca, que parecia estar selada», contou ao Faro de Vigo. Mal deu um pequeno gole, sentiu-se a arder por dentro. «Foi imediato. Estava muito gaseificada e, segundos depois, começou a queimar-me a boca.»

O empresário descreve que saltou da cadeira, notou uma coloração amarelada no líquido e correu para a casa de banho, onde tentou aliviar a dor bebendo água da torneira. «Disse logo aos meus amigos: levem-me para as Urgências, estou a morrer.»

Uma endoscopia revelou queimaduras extensas no estômago e no esófago inferior. Desde então, não consegue ingerir alimentos nem líquidos por via oral e está a ser alimentado por via intravenosa. Apesar da gravidade, Pablo mantém-se otimista. «Espero que tudo cicatrize e que isto fique por aqui», afirmou ao jornal Faro de Vigo.