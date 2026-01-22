Facebook Instagram

Mulher e atual marido foram mortos pelo ex-companheiro dela. O bebé deles ficou sozinho várias horas no berço até ser encontrado

"O bebé estava no berço e não conseguia sair sozinho"
IOL
Hoje às 15:32
Bebe
Bebe
Foto: freepik
Spencer e Monique Tepe, um casal de Columbus, Ohio, EUA, foram assassinados a tiro dentro da própria casa, alegadamente pelo ex-marido de Monique, o cirurgião Michael McKee. Após o duplo homicídio, o filho bebé do casal, de 17 meses, ficou preso no berço, acordado e sozinho durante várias horas, antes da chegada dos primeiros socorros.

Citado pelo site New York Post, o cunhado do casal, Rob Misleh, contou que o pequeno Beckham provavelmente esteve a chorar no quarto antes de os primeiros socorros chegarem ao local, já perto das 10h00 de 30 de dezembro. “O bebé estava no berço e não conseguia sair sozinho, e era uma altura em que já estaria perfeitamente acordado”, afirmou o cunhado, acrescentando que o bebé provavelmente ficou várias horas sem comer.

Segundo o cunhado, as crianças, o bebé de um ano e o irmão mais velho, agora com quatro anos, dormiam em quartos diferentes e não terão presenciado a morte violenta dos pais. “Pelo intervalo temporal que conhecemos, entre as 2h00 e as 5h00 (quando os homicídios ocorreram), as crianças estariam nas camas, pelo que assumimos que não viram nada”, disse.

O casal Tepe, que tinha dois filhos pequenos, era muito adorado. McKee foi detido quase duas semanas depois do crime, num restaurante, e enfrenta agora acusações de homicídio. O cunhado alerta que o trauma para as crianças será profundo e prolongado: “Acho sinceramente que uma criança de quatro anos não consegue compreender algo que é difícil até para nós compreendermos”, afirmou.

O caso chocou os Estados Unidos e continua a ser acompanhado pelas autoridades, enquanto familiares e amigos lamentam a perda de Spencer e Monique Tepe, que tinham uma vida marcada pela dedicação à família e pela participação ativa na comunidade.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

