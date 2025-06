Sentiu tonturas e o corpo dormente. Aos 32 anos, mulher morre com uma overdose de cafeína

Uma mulher australiana morreu sozinha em casa após sofrer uma overdose de cafeína e esperar sete horas por uma ambulância que nunca chegou a tempo. O caso ocorreu em Melbourne, em abril de 2021, e está agora a ser analisado por falhas graves no sistema de emergência, segundo a revista People.

Christina Lackmann, de 32 anos, ligou para o número de emergência australiano (000) a dizer que se sentia tonta e com o corpo dormente. A chamada foi considerada “não urgente” e ficou pendente de avaliação por enfermeiros e paramédicos, que estavam ocupados no momento. Durante horas, foram feitas várias tentativas de contacto sem sucesso, mas ninguém foi enviado de imediato ao local.

A ambulância só chegou às 2h23 da madrugada, com ajuda de vizinhos para entrar no apartamento. Christina foi encontrada sem vida na casa de banho, ao lado do seu cão. Exames posteriores revelaram níveis letais de cafeína no corpo, resultado da ingestão de comprimidos entregues no mesmo dia.

Segundo o inquérito citado pela People, se Christina tivesse sido atendida mais cedo, poderia ter sobrevivido com tratamento adequado, incluindo hemodiálise e antídotos. A médica legista concluiu que houve falhas no encaminhamento da chamada e que o caso deveria ter sido considerado urgente desde o início.