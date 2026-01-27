Facebook Instagram

Este pai de 41 anos passeava de bicicleta quando viu um súbito clarão. Acordou com o pescoço partido e o amigo estava morto

O impensável aconteceu durante um simples passeio entre amigos

IOL
Hoje às 10:44
Mulher e atual marido foram mortos pelo ex-companheiro dela. O bebé deles ficou sozinho várias horas no berço até ser encontrado

Um homem de 41 anos sobreviveu a uma queda de raio durante umas férias no Peru, mas acordou com o pescoço partido e uma grave lesão na medula espinal. O amigo que o acompanhava morreu no local. O acidente aconteceu enquanto ambos desciam uma montanha de bicicleta, numa viagem que realizavam com as respetivas mulheres e bebés, e mudou radicalmente a vida das duas famílias.

De acordo com a revista People, o incidente ocorreu a 26 de novembro, quando James Fernandez, professor de Ciências do ensino básico, o amigo Yuri Botehlo, de 36 anos, e um guia turístico peruano percorriam uma zona montanhosa perto da fronteira entre as províncias de Paruro e Cusco, a quase 4.300 metros de altitude. Uma tempestade elétrica atingiu inesperadamente o local, e um raio caiu diretamente sobre o grupo.

Yuri Botehlo morreu de imediato. O guia peruano, Dani Peralta, de 35 anos, não sofreu ferimentos. Já James Fernandez sofreu ferimentos gravíssimos, incluindo a fratura do pescoço e lesões na medula espinal, ficando entre a vida e a morte.

Mais tarde, já no hospital, Fernandez contou aos familiares que se lembrava apenas de ter visto um “clarão” que surgiu “do nada”, antes de perder a consciência. Quando acordou, percebeu que não podia ser movido e pediu ao guia que fosse procurar ajuda. O socorro demorou várias horas a chegar, devido à localização remota, e o corpo de Yuri só seria recuperado um ou dois dias depois.

A situação foi ainda mais angustiante para as duas mulheres, que ficaram sozinhas no Peru com bebés pequenos, a lidar com um sistema de saúde estrangeiro em plena situação de emergência. James Fernandez, além do bebé que teve com a mulher, Alexis, em junho, é também pai de um menino de oito anos. Yuri Botehlo tinha-se tornado pai recentemente, em 2024.

Pouco mais de uma semana após o acidente, James Fernandez conseguiu regressar à Florida, onde permaneceu internado nos cuidados intensivos até 22 de dezembro. Posteriormente, foi transferido para um centro de reabilitação em Atlanta, acompanhado pela mulher, filhos e pais, que decidiram manter-se junto dele durante todo o processo de recuperação.

Apesar da gravidade das lesões, os sinais de melhoria têm sido encorajadores. Fernandez já deixou o ventilador e voltou a alimentar-se normalmente. “Segundo os médicos, poucas pessoas com este tipo de lesão conseguem sequer respirar sem ajuda”, explicou o melhor amigo de Fernandez, sublinhando os progressos “incríveis” do amigo.

Ainda assim, o caminho será longo. É muito provável que James venha a precisar de uma cadeira de rodas, embora a família mantenha a esperança de que recupere algum movimento nos braços, acima dos cotovelos. Paralelamente à recuperação física, enfrenta também o luto pela perda do amigo e pela vida que tinha planeado antes do acidente.

Para ajudar a suportar os elevados custos médicos, do transporte internacional e dos cuidados a longo prazo, foi criada uma campanha de angariação de fundos online. Uma iniciativa semelhante foi também lançada para apoiar a família do amigo, Yuri Botehlo, que já reuniu mais de 100 mil dólares.

 

