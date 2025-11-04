Facebook Instagram

A viver férias de sonho, pai e filho morrem atacados por vespas gigantes. Tinham 47 e 15 anos

Um diretor de uma escola internacional e o seu filho, morreram após serem atacados por um enxame de vespas gigantes durante as férias
IOL
Há 2h e 36min
pai e filho
pai e filho
Foto: freepik
Pai e filho perderam a vida de forma trágica enquanto desfrutavam de umas férias de aventura em Luang Prabang, na Ásia. Daniel Owen, de 47 anos, e o filho Cooper, de 15, foram atacados por um enxame de vespas gigantes asiáticas durante uma atividade, tendo ambos morrido poucas horas depois do incidente.

De acordo com o site People, a tragédia aconteceu no Green Jungle Park, enquanto o pai e o filho desciam de uma árvore acompanhados por um guia. As vespas terão picado os dois, numa situação descrita pelos profissionais de saúde como "extremamente dolorosa e perigosa". Apesar de inicialmente estarem conscientes, ao chegarem à clínica local, acabaram por não resistir.

O pai era diretor de uma escola no Vietname, e estava de férias com o filho no Laos. A escola prestou homenagem nas redes sociais, destacando os 18 anos de dedicação de Daniel à educação e o impacto positivo que teve em várias comunidades escolares.

O parque onde estavam a fazer as atividades lamentou a tragédia, considerando-a uma ocorrência natural extraordinária e imprevisível, e assegurou ter revisto todos os procedimentos de segurança.

As vespas gigantes asiáticas, são conhecidas pelo seu tamanho e pelo risco elevado em ataques múltiplos, sendo diferentes das vespas asiáticas comuns na Europa.

 

