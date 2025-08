Criança de 4 anos morre após acidente brutal em parque aquático

A diversão deu lugar ao luto esta segunda-feira, 4 de agosto, no Reino Unido. Uma menina de quatro anos morreu após um trágico acidente no Waterworld, um popular parque aquático coberto situado em Stoke-on-Trent, Inglaterra. A informação foi avançada pela revista norte-americana People, que cita autoridades locais e declarações oficiais do parque.

A criança foi encontrada inconsciente numa área do parque conhecida como a Lagoa, por volta das 16h15. Funcionários tentaram reanimá-la de imediato e chamaram os serviços de emergência. Médicos ainda conseguiram estabilizá-la temporariamente no local, mas a menina acabou por morrer já no hospital, apesar de todos os esforços clínicos.

As autoridades britânicas informaram que a família está a ser acompanhada por psicólogos. A polícia inglesa está agora a investigar as causas do acidente, enquanto pede contenção nas redes sociais e respeito pelo momento de dor. O parque Waterworld decidiu encerrar no dia seguinte por respeito à vítima.

Em comunicado, o parque lamentou o sucedido e garantiu estar a colaborar com as autoridades. O caso está a ser acompanhado de perto pelos meios britânicos, e está a comover o país pela violência do que aconteceu e pela idade da vítima.