Menina morreu afogada numa piscina depois de o cabelo ser sugado pela tubagem

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Uma menina de 12 anos morreu após um acidente numa piscina residencial, depois de o seu cabelo ter sido sugado pelo sistema de drenagem, no Brasil. O caso ocorreu na passada sexta-feira e está a ser investigado como morte acidental.

Citado pelo site G1, a criança encontrava-se a brincar com outras crianças no quintal de uma amiga quando ficou submersa na água após ficar presa no ralo da piscina. Terá permanecido debaixo de água cerca de cinco minutos até ser retirada pelas equipas de emergência.

Após o resgate, foi assistida e transportada inicialmente para uma unidade de saúde local e, posteriormente, transferida em estado grave para o Hospital da Criança e Maternidade, onde acabou por perder a vida.

As autoridades continuam a tratar o caso como morte acidental.