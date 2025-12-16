Vídeo mostra momento em que um prédio desaba e gera nuvem enorme de fumo

Um antigo edifício de vários andares em Bradford, no Reino Unido, desabou na manhã de segunda-feira, gerando uma enorme nuvem de fumo e assustando pessoas que se encontravam nas proximidades. Apesar da gravidade do incidente, o prédio estava vazio no momento do colapso e não se registaram feridos.

Imagens captadas pela Yapp App, mostram o desabamento a começar lentamente, com detritos a cair para a rua, antes da parede exterior começar a cair de forma repentina e levantar uma nuvem de fumo visível a vários metros de distância. No vídeo, é possível ver tijolos, madeira e outros detritos a caírem sobre o passeio, enquanto o homem que filmava se afasta do local para se proteger.

As equipas de emergência isolaram a zona e começaram a limpar a estrada dos detritos, mas a causa do colapso ainda não foi esclarecida.