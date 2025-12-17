Facebook Instagram

Brincadeira deixa menino de 13 anos com marcas para toda a vida. Pais viveram absoluto terror

Adolescente de 13 anos está em estado grave

Há 38 min
Um adolescente de 13 anos sofreu graves queimaduras no rosto, mãos e pescoço depois de ter tentado derreter uma lata de ar comprimido com um isqueiro, num momento que a família descreve como “um ato de estupidez”.

De acordo com o jornal The Sun, o incidente ocorreu em casa, quando Joe Mitchell estava a tentar limpar a sua PlayStation 5 com uma lata de ar comprimido vazia. Ao pressionar o botão, saiu um líquido extremamente inflamável que, ao entrar em contacto com o isqueiro, incendiou a sua camisola e rapidamente espalhou-se para a cabeça.

O pai de Joe agiu de imediato, arrancando a camisola que estava em chamas e meteu o filho no duche com água fria. O menino foi depois transportado de ambulância para hospital. Os médicos confirmaram que sofreu queimaduras superficiais em 4% do corpo, sendo necessário remover camadas de pele danificada. Felizmente, após quatro dias de internamento, Joe pôde regressar a casa.

A mãe do adolescente, revelou que o rosto do filho ficou tão danificado que mal conseguia reconhecer as suas feições quando chegou à casa do pai de Joe. Desde então, tem alertado para os perigos das latas de aerossol e para os riscos de brincar com produtos inflamáveis.

Em declarações, Leanne explicou: “O Joe pegou no isqueiro do irmão e tentou derreter o aerossol, tendo pensado que estava congelado. As chamas agarraram-se à camisola e subiram até à cabeça. Foi um momento horrível, mas graças à rápida intervenção do pai, o pior foi evitado.”

A mãe alerta agora todos os pais e crianças: “Nunca coloquem chamas perto de latas de aerossol. É algo que todos já fizemos, mas não percebemos o quão perigoso é até acontecer algo. Coisas aparentemente estúpidas podem ter consequências horríveis e até fatais.”

