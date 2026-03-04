Facebook Instagram
"Foi recuperado inconsciente": morreu jovem de 25 anos que participava num reality show

"Esta é uma perda devastadora", escreveu uma das estrelas do programa internacional
IOL
Hoje às 11:18
Um jovem pescador que trabalhava num barco associado ao programa “Pesca Radical”, do Discovery Channel, morreu durante uma viagem de pesca ao largo do Alasca.

De acordo com a NBC, Todd Meadows, de 25 anos, era tripulante numa das embarcações ligadas ao universo do popular reality show, que acompanha a perigosa pesca de caranguejo no Mar de Bering.

A morte foi confirmada pelas autoridades, que explicaram que o alerta foi recebido na tarde do passado dia 25 de fevereiro. O barco comunicou que o jovem tinha caído ao mar.

De acordo com a Guarda Costeira, o homem “foi recuperado inconsciente pela tripulação aproximadamente dez minutos depois” de ter caído à água. A equipa ainda tentou prestar primeiros socorros e realizar manobras de reanimação, mas “as tentativas de ressuscitação não tiveram sucesso”.

A tragédia foi partilhada nas redes sociais pelo capitão do barco, Rick Shelford, que descreveu o dia como “o mais trágico da história” da embarcação.

Segundo o capitão, Todd Meadows era o membro mais recente da tripulação associada ao programa televisivo. “Foi-nos tirado demasiado cedo”, escreveu. Na mesma mensagem, Shelford recordou o jovem pescador com emoção: “O seu sorriso era contagiante e o som do seu riso a subir as escadas da cabine ou a ecoar no convés é algo que vamos levar connosco para sempre.”

“Neste momento, os nossos corações estão partidos de uma forma que as palavras não conseguem expressar totalmente”, escreveu ainda o capitão, pedindo que as pessoas mantenham “os filhos e a família de Todd nos seus pensamentos”.

Uma página criada na plataforma GoFundMe descreve Meadows como “um adorado pai de 25 anos, filho, irmão e amigo, que nos deixou demasiado cedo enquanto fazia aquilo que amava: apanhar caranguejo nas águas do Alasca”.

