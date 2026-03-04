"Foi recuperado inconsciente": morreu jovem de 25 anos que participava num reality show

Homem mata a própria mulher na maternidade logo depois de esta ter tido bebé. E não ficou por aqui

Um jovem pescador que trabalhava num barco associado ao programa “Pesca Radical”, do Discovery Channel, morreu durante uma viagem de pesca ao largo do Alasca.

De acordo com a NBC, Todd Meadows, de 25 anos, era tripulante numa das embarcações ligadas ao universo do popular reality show, que acompanha a perigosa pesca de caranguejo no Mar de Bering.

A morte foi confirmada pelas autoridades, que explicaram que o alerta foi recebido na tarde do passado dia 25 de fevereiro. O barco comunicou que o jovem tinha caído ao mar.

De acordo com a Guarda Costeira, o homem “foi recuperado inconsciente pela tripulação aproximadamente dez minutos depois” de ter caído à água. A equipa ainda tentou prestar primeiros socorros e realizar manobras de reanimação, mas “as tentativas de ressuscitação não tiveram sucesso”.

A tragédia foi partilhada nas redes sociais pelo capitão do barco, Rick Shelford, que descreveu o dia como “o mais trágico da história” da embarcação.

Segundo o capitão, Todd Meadows era o membro mais recente da tripulação associada ao programa televisivo. “Foi-nos tirado demasiado cedo”, escreveu. Na mesma mensagem, Shelford recordou o jovem pescador com emoção: “O seu sorriso era contagiante e o som do seu riso a subir as escadas da cabine ou a ecoar no convés é algo que vamos levar connosco para sempre.”

“Neste momento, os nossos corações estão partidos de uma forma que as palavras não conseguem expressar totalmente”, escreveu ainda o capitão, pedindo que as pessoas mantenham “os filhos e a família de Todd nos seus pensamentos”.

Uma página criada na plataforma GoFundMe descreve Meadows como “um adorado pai de 25 anos, filho, irmão e amigo, que nos deixou demasiado cedo enquanto fazia aquilo que amava: apanhar caranguejo nas águas do Alasca”.