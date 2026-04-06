“O que tínhamos eram algumas tatuagens”: investigada morte de influencer de 32 anos que participou em reality show

Uma ex-concorrente de reality show, que mais tarde se tornou influencer, foi encontrada morta numa ilha espanhola, num caso envolto em mistério que demorou meses a esclarecer. Segundo o jornal The Sun, o corpo, descoberto numa zona isolada de Gran Canaria, permaneceu por identificar durante semanas, levando a uma investigação complexa por parte das autoridades.
Annabella Lovas, de 32 anos, foi encontrada sem vida numa piscina natural na ilha de Gran Canaria, em Espanha, a 6 de março do ano passado. Quando foi descoberta, o corpo já se encontrava no local há várias semanas, num estado que dificultou de imediato a identificação.
A jovem era natural da Hungria e ficou conhecida em 2021 ao participar na versão húngara do programa “The Bachelor”, antes de se tornar influencer nas redes sociais. Mais tarde, mudou-se para Gran Canaria, após enfrentar uma batalha contra o cancro que, segundo relatos, lhe terá deixado fragilidades psicológicas.
A ausência de impressões digitais obrigou os investigadores a recorrer a outros elementos. “O que tínhamos inicialmente eram algumas tatuagens”, revelou o chefe da polícia, referindo-se às marcas no ombro e nas costas que serviram como primeiras pistas.
As autoridades realizaram buscas com drones e helicópteros na área envolvente, mas não encontraram quaisquer pertences ou indícios que permitissem perceber o que tinha acontecido. Também os exames forenses não conseguiram determinar a causa exata da morte nem obter ADN conclusivo numa fase inicial.
O avanço no caso surgiu após um alerta feito pela família pouco antes da descoberta do corpo. A confirmação da identidade acabou por ser feita através de registos dentários, depois de um dente ter sido enviado para a Interpol.
Apesar das circunstâncias invulgares, a polícia afasta a hipótese de crime, garantindo que não há sinais de morte violenta. A principal teoria aponta para que Annabella Lovas tenha morrido noutro local da ilha, sendo o corpo posteriormente arrastado por cheias até à zona remota onde foi encontrado.
Antes da sua morte, já tinha sido dada como desaparecida, tendo sido localizada dias depois num apartamento em Playa del Inglés, onde confirmou que se encontrava bem. Ainda assim, era considerada pelas autoridades como uma pessoa vulnerável.
A investigação continua a tentar esclarecer os últimos dias de vida da jovem, num caso que, apesar de não ser tratado como crime, levanta várias questões sobre as circunstâncias da sua morte.