Menina de 5 anos atirou o irmão recém-nascido pela janela. Família em choque com morte trágica de bebé

Um bebé com apenas 21 dias morreu depois de ter sido alegadamente atirado da janela do quarto andar pela irmã de cinco anos, na aldeia de Vasilyevo, na Rússia. As crianças estavam sozinhas em casa, depois de a mãe ter saído e o pai se encontrar no trabalho.

Segundo avança o jornal Daily Mail, as autoridades explicaram que a menina poderá ter agido por ciúmes do novo bebé. Testemunhas relataram ter ouvido gritos vindos da janela antes de verem o corpo imóvel no chão. Os serviços de emergência confirmaram a morte da criança no local.

O Comité de Investigação Russo abriu um processo criminal para apurar as circunstâncias do caso e avaliar a responsabilidade dos pais, que deixaram as filhas sem supervisão. O chefe distrital de Zelenodolsk, Mikhail Afanasyev, expressou condolências à família e apelou à vigilância parental, sublinhando que “nunca se deve deixar crianças sozinhas”.