Há mais um desafio viral do TikTok a fazer vítimas: um jovem de 17 anos morreu e uma jovem de 20 ficou com lesões cerebrais

Desafios perigosos no TikTok envolvendo carros provocaram a morte de um adolescente de 17 anos e deixaram uma jovem de 20 anos com lesões cerebrais permanentes
IOL
Há 3h e 6min
Policia
Policia
Foto: depositphotos
Tragédia num Tesla: homem e duas crianças morrem após portas elétricas não abrirem em carro que incendiou

Dois adolescentes da Pensilvânia estão a ser investigados depois de um jovem de 17 anos ter morrido e uma jovem de 20 anos ter ficado com lesões cerebrais permanentes, na sequência de desafios perigosos do TikTok envolvendo carros.

De acordo com a revista People, o procurador do condado de Northampton, Stephen Baratta, explicou que estes casos fazem parte de um padrão de “uso negligente e perigoso de veículos” para realizar acrobacias e desafios nas redes sociais.

No primeiro incidente, um rapaz de 17 anos amarrava uma mesa dobrável de cabeça para baixo à traseira do carro e puxava-a pelo parque de estacionamento da Freedom High School, enquanto um amigo de 17 anos se equilibrava em cima da mesa. O condutor alegadamente conduziu de forma negligente a alta velocidade, lançando o amigo contra outro carro estacionado. O jovem acabou por morrer.

Num segundo caso, em março, uma jovem de 19 anos conduzia enquanto uma amiga de 20 anos se equilibrava no porta-bagagens do carro em movimento num parque de estacionamento. A vítima foi lançada do veículo e sofreu lesões cerebrais catastróficas e permanentes. A condutora de 19 anos foi acusada de agressão agravada e outras infrações relacionadas com condução perigosa.

Segundo o procurador, apesar da gravidade dos acidentes, os condutores não tinham intenção de ferir as vítimas, mas as ações foram consideradas criminalmente negligentes. Ambos os casos permanecem sob investigação, e, caso cumpram o período de supervisão, os réus podem solicitar posteriormente a remoção das acusações.

O TikTok informou que remove proativamente conteúdos que promovam comportamentos perigosos, como este tipo de desafios, e redireciona pesquisas relacionadas para páginas de apoio sobre segurança em desafios online. Entre janeiro e março, 99,8% dos vídeos removidos por infringir estas regras foram retirados antes de serem visualizados.

