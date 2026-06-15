Músico que iria atuar em Lisboa daqui a semanas morreu em colisão de helicópteros no Brasil. Tinha 32 anos

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O cantor norte-americano Oliver Tree morreu este domingo, aos 32 anos, na sequência da colisão entre dois helicópteros no Rio de Janeiro, no Brasil. A informação foi avançada pelo Correio da Manhã, que cita as autoridades brasileiras responsáveis pela investigação do acidente.

De acordo com a mesma fonte, a tragédia provocou seis mortos. Cinco das vítimas seguiam a bordo de um dos helicópteros, enquanto a sexta era o piloto do segundo helicóptero, que viajava sozinho.

Oliver Tree era um dos artistas mais populares da sua geração, acumulando mais de 11 milhões de ouvintes mensais no Spotify e milhões de seguidores nas redes sociais, avança o Correio da Manhã. Entre os seus temas mais conhecidos estão "Life Goes On", "Miss You" e "Alien Boy", que somam centenas de milhões de reproduções nas plataformas de streaming.

A notícia está a causar particular impacto entre os fãs portugueses, uma vez que o músico tinha atuação marcada em Lisboa no próximo dia 1 de julho, no LAV – Lisboa ao Vivo. O espetáculo fazia parte da etapa europeia da sua digressão mundial, depois de ter passado recentemente pelo Brasil.

Segundo o Correio da Manhã, entre as vítimas mortais encontra-se também o criador de conteúdos argentino Gaspar Prim, conhecido nas redes sociais como Gaspi. Com cerca de 7,5 milhões de seguidores, era uma das figuras digitais mais populares da Argentina.

O acidente fez ainda a vítima Lucas Brito Chaves, conhecido artisticamente como Lucas Frota. O DJ e produtor musical brasileiro iniciou o seu percurso na música ainda na adolescência e, nos últimos anos, dividia a sua vida entre os Estados Unidos e o Brasil.

A lista de vítimas inclui ainda Lucas Vignale. Morreram também Alexandre Souza, piloto do helicóptero onde seguiam os restantes passageiros, e Charles Marsillac, que pilotava o outro helicóptero envolvido no acidente.

As circunstâncias da colisão continuam a ser investigadas pelas autoridades brasileiras. De acordo com as informações divulgadas até ao momento, os dois helicópteros colidiram no ar antes de se despenharem numa zona da Avenida das Américas, no Rio de Janeiro.