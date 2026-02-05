Há mais um desafio viral no TikTok a vitimar crianças. Menino de 9 anos ficou gravemente ferido

Foi tratado durante dois anos como doente psiquiátrico. Afinal, tinha cancro e vai ser indemnizado

Há mais um desafio perigoso a circular nas redes sociais, em particular no TikTok, e que está a deixar crianças gravemente feridas. Um menino de 9 anos, nos Estados Unidos, sofreu queimaduras na cara e nas mãos depois de tentar reproduzir uma tendência viral que envolve aquecer um brinquedo no micro-ondas.

De acordo com a revista People, o menino, Caleb Chabolla, preparava-se para sair para a escola quando decidiu colocar no micro-ondas o NeeDoh Nice Cube, um brinquedo à base de gel, com o objetivo de o tornar mais maleável.

Segundo a mãe, Whitney Grubb, a ideia surgiu após uma conversa com um amigo que lhe falou do desafio visto nas redes sociais. Na altura, a mãe do menino encontrava-se na garagem a aquecer o carro e, ao ouvir o micro-ondas a funcionar, pensou que o filho estivesse apenas a preparar o pequeno-almoço.

No entanto, momentos depois, ouviu um grito. Quando a criança abriu o micro-ondas, o brinquedo “cheio de material gelatinoso” acabou por explodir, atingindo-lhe a cara e as mãos.

A mãe ainda tentou retirar tudo com água no duche, mas sem sucesso. O menino foi levado de urgência para o hospital e onde teve acompanhamento por um oftalmologista, uma vez que um dos olhos ficou inchado e completamente fechado. Apesar da gravidade da situação, a visão não foi afetada e o menino encontra-se agora a recuperar em casa. De acordo com a família, o menino sofreu queimaduras de segundo grau num dos lados do corpo e nas mãos.

No site oficial do produto, o NeeDoh Nice Cube é descrito como um brinquedo sensorial “ideal para esticar, apertar, amassar e relaxar”. No entanto, existe um aviso claro: “Não aquecer, congelar ou colocar no micro-ondas, pois pode causar ferimentos”.

A enfermeira, Paula Petersen, alertou para os perigos destas tendências. “O Caleb teve muita sorte por não ter sofrido ferimentos ainda mais graves. Estes desafios podem ser extremamente perigosos para crianças, que muitas vezes não conseguem compreender as consequências sérias”, afirmou.

A responsável revelou ainda que já é a quarta criança a dar entrada naquela unidade hospitalar devido ao mesmo desafio.