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Concorrente do 'The Voice' morreu em acidente de automóvel. Tinha apenas 24 anos
IOL
Há 2h e 51min
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Um antigo concorrente do programa 'The Voice', dos EUA, morreu aos 24 anos na sequência de um trágico acidente de automóvel

Conhecido pela sua participação no programa The Voice, Dylan Carter, morreu aos 24 anos na sequência de um acidente de viação ocorrido no estado da Carolina do Sul, nos Estados Unidos. A notícia foi confirmada por autoridades locais e posteriormente divulgada por uma organização que o próprio tinha cofundado.

De acordo com o jornal The Sun, o acidente envolveu apenas um veículo e resultou na morte do jovem músico, não tendo sido revelados mais detalhes sobre as circunstâncias da colisão.

Avançado pelo jornal, a morte de Dylan Carter foi anunciada por uma organização sem fins lucrativos que ele ajudou a criar com o objetivo de apoiar mulheres que lutam contra o cancro. Nas redes sociais, a entidade deixou uma mensagem de homenagem, destacando o impacto do artista na comunidade e a sua dedicação a causas sociais.

“Dylan era o coração do que fazemos. Ele acreditava que todas as vozes importam e vivia isso todos os dias”, referiu a organização, sublinhando ainda a sua personalidade, talento e capacidade de unir pessoas através da música e da sua forma de estar.

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Na mesma homenagem, foi também partilhada a dor pela perda precoce, referindo que encontram algum conforto no facto de acreditar que Dylan está agora junto da mãe, que também já partiu.
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