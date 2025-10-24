Menino de 12 anos morreu depois de experimentar uma tendência que viu no TikTok

Menino de 11 anos morreu depois de se ter sentido mal e o pai o ter mandado de volta para cama. Tinha sido mordido por uma cobra

Um menino de 12 anos morreu no Reino Unido depois de inalar desodorizante em spray, uma prática associada a uma tendência perigosa que circula no TikTok. Oliver Gorman foi encontrado inconsciente pela mãe, em casa, em Hyde, na região de Tameside (Grande Manchester), a 5 de maio deste ano. Apesar de ter sido levado de urgência para o hospital, não resistiu.

Segundo avança o jornal The Sun, a autópsia concluiu que o jovem morreu por inalação de butano, substância presente em aerossóis. A mãe, Clare Gillespie, contou que o filho tinha ido para o quarto descansar após regressarem de férias, mas, menos de uma hora depois, quando foi verificar como ele estava, já não respondia. Ao tentar acordá-lo, caiu da cama uma embalagem vazia de desodorizante Lynx, e mais várias foram encontradas no quarto.

As autoridades acreditam que Oliver poderá ter tentado imitar o desafio conhecido como chroming ou huffing, que incentiva jovens a inalar aerossóis para sentir uma breve sensação de euforia, prática que pode ser fatal. A família, no entanto, garante não saber se o rapaz tinha conhecimento desta tendência.

O coroner Andrew Bridgman classificou o caso como uma morte acidental e alertou para os perigos das redes sociais, considerando “assustadora” a influência de plataformas como o TikTok. O magistrado anunciou que vai pedir avisos mais visíveis nas embalagens de desodorizantes e regras mais apertadas na venda de aerossóis a menores.