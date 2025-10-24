Facebook Instagram

Menino de 12 anos morreu depois de experimentar uma tendência que viu no TikTok

A criança foi encontrada inconsciente menos de uma hora depois de a família regressar de férias
IOL
Há 16 min
Menino de 11 anos morreu depois de se ter sentido mal e o pai o ter mandado de volta para cama. Tinha sido mordido por uma cobra

Um menino de 12 anos morreu no Reino Unido depois de inalar desodorizante em spray, uma prática associada a uma tendência perigosa que circula no TikTok. Oliver Gorman foi encontrado inconsciente pela mãe, em casa, em Hyde, na região de Tameside (Grande Manchester), a 5 de maio deste ano. Apesar de ter sido levado de urgência para o hospital, não resistiu.

Segundo avança o jornal The Sun, a autópsia concluiu que o jovem morreu por inalação de butano, substância presente em aerossóis. A mãe, Clare Gillespie, contou que o filho tinha ido para o quarto descansar após regressarem de férias, mas, menos de uma hora depois, quando foi verificar como ele estava, já não respondia. Ao tentar acordá-lo, caiu da cama uma embalagem vazia de desodorizante Lynx, e mais várias foram encontradas no quarto.

As autoridades acreditam que Oliver poderá ter tentado imitar o desafio conhecido como chroming ou huffing, que incentiva jovens a inalar aerossóis para sentir uma breve sensação de euforia, prática que pode ser fatal. A família, no entanto, garante não saber se o rapaz tinha conhecimento desta tendência.

O coroner Andrew Bridgman classificou o caso como uma morte acidental e alertou para os perigos das redes sociais, considerando “assustadora” a influência de plataformas como o TikTok. O magistrado anunciou que vai pedir avisos mais visíveis nas embalagens de desodorizantes e regras mais apertadas na venda de aerossóis a menores.

RELACIONADOS
Menino de 11 anos morreu depois de se ter sentido mal e o pai o ter mandado de volta para cama. Tinha sido mordido por uma cobra
Grávida de 7 meses foi atraída por anúncio falso, arrancaram-lhe a bebé e ela ficou à beira da morte. Hoje, partilha a sua história
Ex-concorrente de reality show internacional atinge menina de 8 anos com fogo-de-artifício numa transmissão em direto
Iam visitar a mãe ao hospital quando sofreram um acidente. Filho de 10 anos morreu, irmã e pai ficaram feridos
O impensável aconteceu na Disneyland: uma turista morreu durante visita à casa assombrada
"Eram a luz da vida de todos": Mãe e pai perdem filhos de 4 e 7 anos após morrerem afogados num rio
Mais Vistos
00:01:49
Secret Story
Liliana passada com colega do Secret Story: «Podias ter um bocado de respeito»
tvi
00:02:49
Secret Story
Inédito. Leandro recebe avião: «Até ao fim»
tvi
00:09:42
Dois às 10
Filho de Susana Gravato explicou à polícia porque matou a mãe. E o motivo está a chocar pais em todo o país
tvi
00:03:14
Secret Story
Segredo em risco? Marisa revela ao marido como pretende despistar os colegas
tvi
Destaques IOL
Feng Shui
Estes são os sítios onde deve colocar folhas de louro para atrair abundância, segundo a teoria Feng Shui
The New York Times
"Há algo de profundamente poético" nesta região portuguesa, escreve o The New York Times
Perda de peso
Tatiana Boa Nova, ex-concorrente do Secret Story, perdeu mais de 10 quilos em 4 meses. Foi este o seu segredo
Dicas
Esqueça os sacos de plástico: conservar alimentos frescos nunca foi tão simples com este método japonês
Mais Lidas
Fábio
Ele nem sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente
Famosos
Arrepiante! Revelado o que o filho de Susana Gravato disse à PJ... e que o terá levado a matá-la!
selfie
Susana gravato
As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime
Liliana
Liliana 'destronada': Há um novo concorrente no fim do ranking de Popularidade. E ninguém esperava
Cláudio Ramos
Cláudio Ramos faz revelação sobre a próxima gala do Secret Story: «Começa logo com...»
Dois às 10
«Normalmente, é mau sinal»: psicóloga deixa alerta aos pais sobre comportamento do filho que assassinou a vereadora de Vagos
tvi