Uma criança de 8 anos encontra-se em estado grave depois de ter sido atacada por um tubarão

Uma criança de 8 anos está hospitalizada em estado grave após ataque de tubarão na Flórida
IOL
Ontem às 15:37
Foto: freepik
Um menino de 8 anos encontra-se em estado grave depois de ter sido atacado por um tubarão enquanto fazia snorkeling junto à costa de Key Largo, na Flórida.

De acordo com a revista People, as autoridades revelaram que a criança foi mordida acima do joelho. Foi rapidamente transportada de helicóptero para o Jackson Memorial Hospital, em Miami, onde foi submetida a cirurgia.

Fontes de emergência relatam que o menino apresentava-se pálido e tinha sofrido uma “perda significativa de sangue”. O ataque foi presenciado por uma embarcação próxima que ajudou nos primeiros socorros, incluindo a aplicação de torniquetes para controlar a hemorragia.

A criança permanece hospitalizada, com a sua condição descrita como grave, mas os médicos afirmam que está a receber todos os cuidados necessários.

 

 

