Turista falhou regresso a navio de cruzeiro e acabou por morrer em ilha deserta

Uma mulher australiana de 80 anos foi encontrada morta na Ilha Lizard, na Austrália, depois de se ter perdido durante uma caminhada e não ter regressado ao navio de cruzeiro em que viajava. A idosa fazia parte de um grupo da companhia Coral Expeditions e terá ficado para trás durante uma excursão ao ponto mais alto da ilha, acabando por não embarcar de volta.

Segundo avança o jornal Daily Mail, a mulher, que viajava sozinha, integrava um grupo de passageiros que subiu até ao cume Cook’s Look, um dos percursos mais desafiantes da ilha, conhecido pelas suas encostas íngremes e pelo calor intenso. A turista terá parado durante a subida e perdido o caminho de regresso. O grupo prosseguiu e voltou ao navio sem notar a sua ausência imediata.

Quando a tripulação deu conta de que a passageira não estava a bordo, iniciou-se desde logo uma operação de busca por terra e mar que se prolongou durante toda a noite. O corpo da mulher foi localizado e recuperado no dia seguinte, numa zona montanhosa da ilha.

A companhia Coral Expeditions confirmou a morte e expressou condolências à família da vítima. “Lamentamos profundamente o ocorrido e estamos a prestar todo o apoio possível aos familiares”, declarou o diretor executivo da empresa, Mark Fifield, acrescentando que a investigação está a ser conduzida pela Polícia de Queensland.