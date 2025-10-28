Facebook Instagram

Turista falhou regresso a navio de cruzeiro e acabou por morrer em ilha deserta

Uma turista morreu depois de se ter perdido durante uma excursão e não ter conseguido regressar ao navio de cruzeiro onde viajava
IOL
Há 3h e 39min
Ilha Lizard
Ilha Lizard

Foto: depositphotos

Menina de 5 anos atirou o irmão recém-nascido pela janela. Família em choque com morte trágica de bebé

Uma mulher australiana de 80 anos foi encontrada morta na Ilha Lizard, na Austrália, depois de se ter perdido durante uma caminhada e não ter regressado ao navio de cruzeiro em que viajava. A idosa fazia parte de um grupo da companhia Coral Expeditions e terá ficado para trás durante uma excursão ao ponto mais alto da ilha, acabando por não embarcar de volta.

Segundo avança o jornal Daily Mail, a mulher, que viajava sozinha, integrava um grupo de passageiros que subiu até ao cume Cook’s Look, um dos percursos mais desafiantes da ilha, conhecido pelas suas encostas íngremes e pelo calor intenso. A turista terá parado durante a subida e perdido o caminho de regresso. O grupo prosseguiu e voltou ao navio sem notar a sua ausência imediata.

Quando a tripulação deu conta de que a passageira não estava a bordo, iniciou-se desde logo uma operação de busca por terra e mar que se prolongou durante toda a noite. O corpo da mulher foi localizado e recuperado no dia seguinte, numa zona montanhosa da ilha.

A companhia Coral Expeditions confirmou a morte e expressou condolências à família da vítima. “Lamentamos profundamente o ocorrido e estamos a prestar todo o apoio possível aos familiares”, declarou o diretor executivo da empresa, Mark Fifield, acrescentando que a investigação está a ser conduzida pela Polícia de Queensland.

 

RELACIONADOS
Menina de 5 anos atirou o irmão recém-nascido pela janela. Família em choque com morte trágica de bebé
Menino de 12 anos morreu depois de experimentar uma tendência que viu no TikTok
Menino de 11 anos morreu depois de se ter sentido mal e o pai o ter mandado de volta para cama. Tinha sido mordido por uma cobra
Iam visitar a mãe ao hospital quando sofreram um acidente. Filho de 10 anos morreu, irmã e pai ficaram feridos
Ex-concorrente de reality show internacional atinge menina de 8 anos com fogo-de-artifício numa transmissão em direto
Mãe ralhou com filho de nove anos e o impensável aconteceu: menino matou-a perante o horror do irmão mais velho
Mais Vistos
00:00:28
Dois às 10
Cristina Ferreira dá notícia de última hora: «Abriu a porta para a morte»
tvi
00:05:07
Secret Story
«Casei sozinha e...»: O segredo de Marisa Susana que levou os concorrentes às lágrimas
tvi
00:00:13
Dois às 10
Fábio Daniel mostra o que aconteceu nos bastidores da gala do «Secret Story»
tvi
00:02:26
Secret Story
«Vais esticar o cabelo e fica lá um animal morto»: Mariana acusa Bruna de tocar numa 'fragilidade' sua
tvi
Destaques IOL
Documento de Identificação do Animal de Companhia
Já pode consultar o cartão de identificação do seu animal de companhia na aplicação do Governo
Dicas
Diga adeus ao bolor dos azulejos da casa de banho: basta fazer isto para os deixar como novos
Treino
O erro mais comum que muitos fazem depois de treinar e que pode estar a impedir bons resultados
Dicas
Este é o método ideal para cozer um ovo e acertar sempre no ponto
Mais Lidas
Historias de amor
Sou casado há 30 anos e adoro tudo na minha mulher. Menos uma coisa: «Ao longo dos anos aprendi a reconhecer os sinais»
Famosos
Que tragédia! Conhecido futebolista mata idoso em cadeira de rodas
selfie
Metropolitano de Lisboa
Têm 16 e 21 anos, ajudavam passageiros no metro de Lisboa a comprar bilhetes, memorizavam os PIN e depois roubavam as carteiras
cnn
Dois às 10
«Tens a cara mais bonita. Fica perfeita em televisão». Esta é a ex-concorrente do «Secret Story» que Cristina Ferreira elogia sempre
tvi
Benfica
Benfica: Manu Silva no relvado e quatro «despromoções» à equipa B
maisfutebol
Lei da nacionalidade
Ter nacionalidade portuguesa implica ter conhecimento de pelo menos estas seis perguntas
cnn