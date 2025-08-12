Acidente trágico de automóvel mata menino de 4 anos e fere a irmã de 6 anos

Um trágico acidente em Burlingame, nos Estados Unidos, tirou a vida de uma criança com apenas 4 anos e deixou outra de 6 anos ferida, na noite de sexta-feira.
De acordo com a polícia local, o acidente aconteceu por volta das 18h25, em frente a um restaurante na Donnelly Avenue. Testemunhas relataram que uma bicicleta elétrica, que seguia no sentido leste, colidiu com um carro que saía de um parque de estacionamento para entrar na avenida, avança o site CBS News.
Após o impacto, a condutora do sedan, uma jovem de 19 anos, residente em San Mateo, perdeu o controlo, atravessou a via e acabou por subir ao passeio, parando apenas em frente ao restaurante Truffle Bar. Foi nesse momento que as duas crianças, que se encontravam no local, foram atingidas.
O menino morreu no local, enquanto a menina foi encaminhada para o hospital com ferimentos considerados ligeiros. A motorista permaneceu na cena e colaborou com as autoridades.
As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do acidente, mas, até agora, descartam o envolvimento de álcool ou drogas.