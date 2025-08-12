Facebook Instagram

Acidente trágico de automóvel mata menino de 4 anos e fere a irmã de 6 anos

Criança de 4 anos morre e outra de 6 sofre ferimentos após colisão

IOL
Hoje às 15:50
Carro
Carro

Foto: freepik

Acabados de ficar noivos, casal de influencers morre em trágico acidente de todo-o-terreno

Um trágico acidente em Burlingame, nos Estados Unidos, tirou a vida de uma criança com apenas 4 anos e deixou outra de 6 anos ferida, na noite de sexta-feira.

De acordo com a polícia local, o acidente aconteceu por volta das 18h25, em frente a um restaurante na Donnelly Avenue. Testemunhas relataram que uma bicicleta elétrica, que seguia no sentido leste, colidiu com um carro que saía de um parque de estacionamento para entrar na avenida, avança o site CBS News.

Após o impacto, a condutora do sedan, uma jovem de 19 anos, residente em San Mateo, perdeu o controlo, atravessou a via e acabou por subir ao passeio, parando apenas em frente ao restaurante Truffle Bar. Foi nesse momento que as duas crianças, que se encontravam no local, foram atingidas.

O menino morreu no local, enquanto a menina foi encaminhada para o hospital com ferimentos considerados ligeiros. A motorista permaneceu na cena e colaborou com as autoridades.

As autoridades continuam a investigar as circunstâncias do acidente, mas, até agora, descartam o envolvimento de álcool ou drogas.

RELACIONADOS
Acabados de ficar noivos, casal de influencers morre em trágico acidente de todo-o-terreno
Criança de 3 anos morre após ficar cinco horas trancada num carro a 60ºC
Família de 5 morre num trágico acidente de automóvel. Três eram crianças entre os 2 e 12 anos
Criança de 4 anos morre após acidente brutal em parque aquático
Depois de se casarem, noivos morreram num acidente violento causado por um condutor alcoolizado
Família e amigos em choque: mãe que assistia a um jogo da filha morreu após queda de galhos de uma árvore
Mais Vistos
00:03:13
Big Brother
Careca? Viriato ofendido com ofensas fisicas de Miranda
tvi
00:03:11
Dois às 10
Mulher com obesidade cai em cima do marido e asfixia-o acabando por o matar acidentalmente
tvi
00:03:32
Dois às 10
Cristina Ferreira deixa recado a Bruno de Carvalho: «É homenzinho suficiente para responder às perguntas»
tvi
00:04:14
Big Brother
Cena de ciúmes? Miranda ataca Afonso por se aproximar de Jéssica: «Não quero que se meta entre nós»
tvi
Destaques IOL
Tragedia
Acidente trágico de automóvel mata menino de 4 anos e fere a irmã de 6 anos
Etiqueta
Guia prático: o que oferecer quando é convidado para jantar
Tragedia
Criança de 3 anos morre após ficar cinco horas trancada num carro a 60ºC
Arroz
Esta é a regra para cozinhar a porção certa de arroz
Mais Lidas
Cristiano Ronaldo
Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»
Famosos
Menos de 24 horas após ser expulso, Bruno de Carvalho declara-se a uma concorrente do "Big Brother Verão"... e toma decisão!
selfie
Cirurgia facial
Mulher de 78 anos fica irreconhecível após cirurgia facial. Até o marido ficou em choque
Habitação
Nelson, Mariana, Henrique e Nuno têm mais de 35 anos e salários acima da média: não conseguem comprar casa em Portugal
cnn
Cristina Ferreira
As sandálias de Cristina Ferreira voaram, mas temos outras por menos de 13 euros
versa
Dois às 10
Mulher com 150 quilos cai em cima do companheiro de 60 e asfixia-o até à morte
tvi