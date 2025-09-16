Amigas com surdez profunda morrem durante férias em Portugal atropeladas por comboio. Notícia está a correr mundo

Duas mulheres morreram na manhã do passado sábado colhidas por um comboio na linha do Douro, em Santo André, no concelho de Mesão Frio. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que deu conta de que se tratavam de duas turistas canadianas, com surdez profunda.
O caso ganha agora repercussão internacional. Trata-se de Guylaine Boulanger e Élise Bénard, de 62 e 66 anos, que estavam a tirar fotografias junto ao rio, perto da estação de Barqueiros, quando foram surpreendidas pelo comboio. De acordo com a polícia, o maquinista acionou a buzina e os travões, mas não conseguiu evitar o embate. As duas mulheres foram atingidas e morreram no local.
A tragédia que vitimou Guylaine Boulanger e Élise Bénard, duas turistas canadianas surdas colhidas por um comboio na Linha do Douro, em Portugal, correu mundo e está a ser noticiada em diferentes línguas e continentes. No Canadá, jornais como a CTV News, a Global News e a La Presse deram grande destaque ao caso, sublinhando o choque na comunidade surda de Montreal. Nos Estados Unidos, revistas e portais como a People e a Yahoo News ecoaram a história, descrevendo a cumplicidade das vítimas e a tragédia da viagem de sonho que terminou em desastre.
Também em países como a França, com títulos como TVA Nouvelles, e até na Polónia, com o portal Fakt.pl, a notícia ganhou espaço, tornando-se um exemplo de como um acontecimento local pode atravessar fronteiras e despertar emoção a nível global .