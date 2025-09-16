Amigas com surdez profunda morrem durante férias em Portugal atropeladas por comboio. Notícia está a correr mundo

Bebé e uma criança de cinco anos morreram entre dois carros num parque de estacionamento. Vídeo mostra polícia em lágrimas

Duas mulheres morreram na manhã do passado sábado colhidas por um comboio na linha do Douro, em Santo André, no concelho de Mesão Frio. A notícia foi avançada pelo Correio da Manhã, que deu conta de que se tratavam de duas turistas canadianas, com surdez profunda.

O caso ganha agora repercussão internacional. Trata-se de Guylaine Boulanger e Élise Bénard, de 62 e 66 anos, que estavam a tirar fotografias junto ao rio, perto da estação de Barqueiros, quando foram surpreendidas pelo comboio. De acordo com a polícia, o maquinista acionou a buzina e os travões, mas não conseguiu evitar o embate. As duas mulheres foram atingidas e morreram no local.

A tragédia que vitimou Guylaine Boulanger e Élise Bénard, duas turistas canadianas surdas colhidas por um comboio na Linha do Douro, em Portugal, correu mundo e está a ser noticiada em diferentes línguas e continentes. No Canadá, jornais como a CTV News, a Global News e a La Presse deram grande destaque ao caso, sublinhando o choque na comunidade surda de Montreal. Nos Estados Unidos, revistas e portais como a People e a Yahoo News ecoaram a história, descrevendo a cumplicidade das vítimas e a tragédia da viagem de sonho que terminou em desastre.

Também em países como a França, com títulos como TVA Nouvelles, e até na Polónia, com o portal Fakt.pl, a notícia ganhou espaço, tornando-se um exemplo de como um acontecimento local pode atravessar fronteiras e despertar emoção a nível global .