Facebook Instagram

Ataque a escola nos EUA: enfermeira que assistia vítimas deparou-se com a própria filha de 12 anos em estado crítico

Uma menina de 12 anos ficou em estado crítico após o tiroteio numa escola em Minneapolis, onde 18 pessoas ficaram feridas e duas crianças morreram
IOL
Há 1h e 22min
Jornalista não controla o choro em direto ao noticiar o massacre que Mmatou crianças de 8 e 10 anos nos Estados Unidos

O tiroteio numa escola em Minneapolis, nos Estados Unidos, deixou 18 pessoas feridas e fez duas vítimas mortais, uma criança de 8 anos e outra de 10. Entre os feridos está uma menina de 12 anos, Sophia Forchas, que foi atingida com gravidade e levada para o hospital onde, por coincidência, a mãe trabalha como enfermeira de cuidados intensivos pediátricos. Em choque, a mãe deparou-se com a própria filha enquanto assistia outras vítimas.

Segundo avança a revista People, a polícia revelou que o ataque ocorreu durante a missa da manhã de quarta-feira, na Annunciation Catholic Church, que integra uma escola com alunos da pré-primária até ao 8.º ano. O agressor, identificado como Robin Westman, de 23 anos, abriu fogo pelas janelas da igreja com várias armas, uma espingarda, uma caçadeira e uma pistola, atingindo 15 crianças e três idosos.

A criança foi submetida a uma cirurgia de emergência e permanece internada em estado crítico. O irmão mais novo também se encontrava na escola, mas escapou ileso, embora tenha testemunhado o ataque.

Uma campanha de solidariedade no GoFundMe já arrecadou mais de 200 mil dólares para apoiar a família, cobrindo tratamentos médicos, recuperação e acompanhamento psicológico. “O caminho de Sophia será longo, incerto e incrivelmente difícil, mas ela é forte e não está sozinha”, refere a iniciativa.

O padre Timothy Sas, da igreja ortodoxa grega de St. Mary, confirmou que a menina, aluna do 7.º ano e membro ativo da comunidade paroquial, está a ser acompanhada de perto pela família e amigos.

As autoridades garantem que todos os feridos deverão sobreviver, mas sublinham o impacto traumático que o ataque deixa na comunidade escolar e religiosa de Minneapolis.

RELACIONADOS
Jornalista não controla o choro em direto ao noticiar o massacre que Mmatou crianças de 8 e 10 anos nos Estados Unidos
Pai de 28 anos morre soterrado quando fazia buracos na areia com os filhos
Influencer quebra silêncio depois de filho morrer afogado em casa "assumo a responsabilidade"
“Nunca lhe perdoarei”: filha de Gisèle Pelicot revela porque já não fala com a mãe
Seis mortos, quatro deles crianças, em incêndio onde alarmes de fumo não terão soado
As 5 coisas de que as pessoas que estão à beira da morte mais se arrependem
Família e amigos em choque: mãe que assistia a um jogo da filha morreu após queda de galhos de uma árvore
Empresário morreu afogado durante 'test drive' ao seu carro de sonho. Deixa um filho menor
Mais Vistos
00:06:55
Big Brother
Afonso e Miranda fogem das câmaras e dão o beijo mais esperado de todos longe de todos os olhares
tvi
00:06:20
Dois às 10
"O António (Leal e Silva) não foi a razão da nossa separação": Carolina Braga esclarece fim de namoro com Diogo Bordin
tvi
00:06:22
Big Brother
Terminou o desafio secreto de Jéssica e Afonso e a consequência deixa o concorrente de mãos da cabeça
tvi
00:01:21
Big Brother
Afonso agarra e beija Catarina Miranda para terminar drama de horas
tvi
Destaques IOL
Parque português
Montanhas-russas e piscinas: este parque faz lembrar a Disneyland, mas fica em Portugal
Bananas
Se guardar as bananas neste sítio, vão durar mais 15 dias
Tragédia
Jornalista não controla o choro em direto ao noticiar o massacre que Mmatou crianças de 8 e 10 anos nos Estados Unidos
Limpezas
Se colocar sal grosso todas as noites na sanita, é isto que vai acontecer
Mais Lidas
Benfica
Benfica: Sudakov já está em Portugal
maisfutebol
Ranking UEFA
Benfica e Sp. Braga valem grande salto: como está Portugal no ranking UEFA
maisfutebol
Carlao
Após rumores de namoro com Catarina Furtado, Carlão surpreende com foto de beijo: «Isto não é um 'selinho'!»
Benfica
OFICIAL: Aktürkoglu no Fenerbahçe por 22,5 milhões de euros
maisfutebol
Big Brother
A revelação mais esperada (e surpreendente): Bruno Savate conta quem são os seus preferidos do BB Verão
tvi
Agitação marítima
O mar entrou pelo areal adentro e a força da água puxou pessoas para dentro do mar - os nadadores-salvadores sprintaram, chegaram a tempo
cnn