Bebé e uma criança de cinco anos morreram entre dois carros num parque de estacionamento. Vídeo mostra polícia em lágrimas

Um bebé de cinco meses morreu e uma criança de cinco anos ficou gravemente ferida depois de terem sido esmagados entre dois carros num parque de estacionamento de um centro comercial na Austrália.

Segundo avança a revista People, as autoridades explicaram que a condutora de 35 anos perdeu o controlo do veículo e atingiu o carrinho do bebé com a traseira do carro. Os dois menores ficaram presos entre o SUV e outro veículo. Os serviços de emergência realizaram manobras de reanimação no bebé, mas este acabou por morrer no local. A criança de cinco anos foi transportada para o hospital em estado grave. A condutora não sofreu ferimentos.

Imagens do local, partilhadas por meios de comunicação locais, mostravam o carro sobre a linha de separação e muito próximo de outro veículo, com detritos espalhados pelo chão e um carrinho de compras nas proximidades. Uma testemunha presente no Minto Mall descreveu a chegada de vários paramédicos e ambulâncias, assim como a intervenção da polícia.

A polícia australiana está a investigar as circunstâncias do acidente. Entre as hipóteses em análise está a possibilidade de a condutora ter colocado o carro em marcha-atrás acidentalmente.

O trágico episódio volta a alertar para os riscos em parques de estacionamento e a necessidade de atenção redobrada, especialmente em zonas com crianças.