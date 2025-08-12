Facebook Instagram

Criança de 3 anos morre após ficar cinco horas trancada num carro a 60ºC

Uma criança de apenas três anos foi esquecida no carro e acabou por morrer devido às elevadas temperaturas
IOL
Hoje às 14:08
Carro
Carro
Foto: freepik
Família e amigos em choque: mãe que assistia a um jogo da filha morreu após queda de galhos de uma árvore

Uma criança de três anos morreu depois de ter sido deixada sozinha num carro fechado durante cinco horas, onde a temperatura ultrapassou os 60 graus Celsius, no Alabama.

Segundo o site People, o menino, Ke’Torrius “KJ” Starkes, esteve preso no veículo de uma funcionária contratada pelo Estado, que alegadamente se esqueceu da criança ao longo do dia. O calor extremo dentro do carro, com janelas escurecidas, terá chegado a mais de 140 graus Fahrenheit (cerca de 60 ºC).

A mãe da criança está a processar a funcionária e várias entidades estatais, responsabilizando-os pela morte do menino. O caso gerou ainda uma investigação criminal, com a detenção da mulher acusada de abandono de menor.

O incidente relembra os graves riscos de deixar crianças sozinhas em veículos, especialmente durante períodos de calor intenso.

RELACIONADOS
Família e amigos em choque: mãe que assistia a um jogo da filha morreu após queda de galhos de uma árvore
Criança de 4 anos morre após acidente brutal em parque aquático
Deixe de confiar nas braçadeiras, boias e coletes insufláveis: especialista explica o método mais seguro para proteger as crianças
Onde vivem as crianças mais felizes do mundo? UNICEF revela estudo
Cão herói que salvou nove pessoas morreu depois de lhe darem salsichas cheias de pregos. Caso está a gerar onda de indignação
Família de 5 morre num trágico acidente de automóvel. Três eram crianças entre os 2 e 12 anos
Casamento de luxo arruinado por atitude chocante da família da noiva
Mais Vistos
00:04:14
Big Brother
Cena de ciúmes? Miranda ataca Afonso por se aproximar de Jéssica: «Não quero que se meta entre nós»
tvi
00:03:32
Dois às 10
Cristina Ferreira deixa recado a Bruno de Carvalho: «É homenzinho suficiente para responder às perguntas»
tvi
00:03:13
Big Brother
Careca? Viriato ofendido com ofensas fisicas de Miranda
tvi
00:01:52
Big Brother
«Usaste-me para picar a Jéssica»: Afonso Leitão não poupa Catarina Miranda
tvi
Destaques IOL
Tragedia
Acidente trágico de automóvel mata menino de 4 anos e fere a irmã de 6 anos
Etiqueta
Guia prático: o que oferecer quando é convidado para jantar
Tragedia
Criança de 3 anos morre após ficar cinco horas trancada num carro a 60ºC
Arroz
Esta é a regra para cozinhar a porção certa de arroz
Mais Lidas
Famosos
Menos de 24 horas após ser expulso, Bruno de Carvalho declara-se a uma concorrente do "Big Brother Verão"... e toma decisão!
selfie
Cristiano Ronaldo
Noivado de Cristiano Ronaldo dá que falar. Eis a reação hilariante de Diogo Amaral: «Anel igualzinho ao que...»
Cirurgia facial
Mulher de 78 anos fica irreconhecível após cirurgia facial. Até o marido ficou em choque
Habitação
Nelson, Mariana, Henrique e Nuno têm mais de 35 anos e salários acima da média: não conseguem comprar casa em Portugal
cnn
Cristina Ferreira
As sandálias de Cristina Ferreira voaram, mas temos outras por menos de 13 euros
versa
Dois às 10
Mulher com 150 quilos cai em cima do companheiro de 60 e asfixia-o até à morte
tvi