Criança de 3 anos morre após ficar cinco horas trancada num carro a 60ºC

Uma criança de três anos morreu depois de ter sido deixada sozinha num carro fechado durante cinco horas, onde a temperatura ultrapassou os 60 graus Celsius, no Alabama.

Segundo o site People, o menino, Ke’Torrius “KJ” Starkes, esteve preso no veículo de uma funcionária contratada pelo Estado, que alegadamente se esqueceu da criança ao longo do dia. O calor extremo dentro do carro, com janelas escurecidas, terá chegado a mais de 140 graus Fahrenheit (cerca de 60 ºC).

A mãe da criança está a processar a funcionária e várias entidades estatais, responsabilizando-os pela morte do menino. O caso gerou ainda uma investigação criminal, com a detenção da mulher acusada de abandono de menor.

O incidente relembra os graves riscos de deixar crianças sozinhas em veículos, especialmente durante períodos de calor intenso.