Gémeos de dois anos morrem num trágico atropelamento. Pais já tinham perdido outro filho num acidente

Gémeos de dois anos morreram após serem atropelados por um alegado condutor sob o efeito de álcool, no estado do Maine, nos Estados Unidos. As crianças seguiam num carrinho de bebé empurrado pela mãe, Mollie Egold, quando foram atingidas por trás.

Segundo o site People, uma das crianças, Bradley, morreu no local. O irmão, Noah, foi transportado em estado grave para o hospital, onde acabou por falecer dias depois. A mãe ficou gravemente ferida: “A Mollie foi levada para os cuidados intensivos em Bangor, com vários ossos partidos, e já foi submetida a duas cirurgias”, revelou Karen Silva Deveau, amiga da família, através de uma campanha de angariação de fundos GoFundMe criada em seu nome.

O suspeito do atropelamento, Benjamin Lancaster, de 44 anos, fugiu do local, mas foi identificado e detido pouco tempo depois. Enfrenta várias acusações, incluindo homicídio sob influência de álcool e abandono do local do acidente.

A tragédia comoveu a comunidade local, especialmente por se tratar da segunda grande perda vivida por Mollie Egold. Em 2017, a norte-americana perdeu o filho mais velho, William, de cinco anos, num trágico acidente de canoa. A embarcação onde seguiam foi arrastada por uma corrente forte e acabou por cair numa cascata.

Com a amiga hospitalizada, Karen Silva Deveau, lançou uma campanha de apoio financeiro para garantir que os três irmãos possam ser sepultados juntos, num jazigo próximo ao de William. A iniciativa já ultrapassou os 45 mil dólares, e os serviços fúnebres só avançarão quando Mollie tiver alta hospitalar.