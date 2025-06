Grávida de seis meses perde bebé e mãe em acidadente trágico. A notícia comoveu muitos

Prestes a casar, jovem de 23 anos morre em acidente. As últimas palavras do noivo arrepiam

Uma tragédia abalou a cidade de Newcastle, na Austrália, quando um carro em fuga da polícia entrou em contramão e colidiu de frente com um Hyundai, matando uma mulher de 55 anos e provocando a perda do bebé da filha, que estava grávida de seis meses.

Segundo o site People, o acidente aconteceu de madrugada, após a polícia tentar parar um veículo com matrícula ilegal. O condutor fugiu e acabou por provocar a colisão. A jovem grávida, de 28 anos, sofreu ferimentos numa perna e foi hospitalizada.

O condutor e o passageiro da frente fugiram a pé do local. A polícia continua à procura dos suspeitos e pede ajuda a quem tiver imagens ou informações. Duas adolescentes que seguiam no carro em fuga estão hospitalizadas com ferimentos graves.