Mais de 20 meninas desaparecidas nas cheias dos Estados Unidos. País em choque

Foi no fim de semana passado que aconteceu uma das piores tragédias naturais das últimas décadas nos Estados Unidos. Cheias repentinas e violentas atingiram a região central do Texas, causando já mais de 100 mortos e dezenas de desaparecidos.

Segundo avança o site People, um dos locais mais afetados foi o Camp Mystic, um acampamento cristão exclusivo para raparigas, com mais de um século de história, situado junto ao rio Guadalupe, no condado de Kerr. Segundo as autoridades locais, 84 corpos foram encontrados neste condado, incluindo 28 crianças. O próprio acampamento confirmou que 27 campistas e conselheiros perderam a vida nas cheias que destruíram cabanas à beira-rio, apanhando muitos ainda a dormir.

Uma criança de 8 anos, Hadley Hannah, continua desaparecida, assim como outras amigas identificadas pelas famílias e autoridades, incluindo Eloise Peck, Greta Toranzo, Virginia Hollis e Molly DeWitt. Algumas, como Lila Bonner e Janie Hunt, foram entretanto confirmadas como mortas.

Pessoas foram arrastadas durante quilómetros, algumas agarradas a árvores, enquanto destroços e objetos pessoais, como colchões, retratos de família e canoas, se acumulam nas margens do rio.

A tragédia levanta também questões sobre os sistemas de alerta e evacuação. Embora o Serviço Nacional de Meteorologia tenha emitido avisos de inundações já na quinta-feira, muitos acampamentos não conseguiram evacuar a tempo. A fraca cobertura de rede móvel na zona pode ter sido um dos fatores. As autoridades já prometeram investigar o que falhou.

Enquanto isso, voluntários e equipas de salvamento, cobertos de lama, vasculham os escombros com maquinaria pesada, à procura de sobreviventes ou vítimas.

*com Agência Lusa