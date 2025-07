Menina de nove anos morre afogada em piscina onde estavam dezenas de adultos e outras crianças

Uma criança de nove anos, Ava Rose McCourt, perdeu a vida de forma trágica ao afogar-se numa piscina, mesmo estando rodeada por outras crianças e vários adultos. O caso ocorreu no Clinton Mobile Home Resort, em Tiffin, Ohio (EUA), e aconteceu apenas dias depois de a menina ter começado a ter aulas de natação.

Segundo o site Metro, a criança estava sob os cuidados da namorada do pai, Christina Bryant, enquanto brincava na água com uma boia. De acordo com as autoridades, Christina contou que desviou o olhar por breves segundos e, quando voltou a olhar para a piscina, a criança já não estava visível.

Uma outra criança acabou por encontrá-la submersa no fundo da zona mais funda da piscina. Vários presentes retiraram-na da água e iniciaram manobras de reanimação, mas sem sucesso. Ava foi transportada de urgência para o hospital Mercy Tiffin, onde foi declarada morta.

Várias testemunhas garantem que não ouviram gritos nem viram qualquer movimento que indicasse que a menina estava em perigo.

Na altura do acidente, o pai de Ava encontrava-se a pescar num parque de caravanas próximo. A família revelou ainda que criança tinha iniciado recentemente aulas de natação, numa tentativa de aumentar a sua segurança na água.

Devastados com a perda, familiares criaram uma página de angariação, GoFundMe, de fundos para cobrir as despesas do funeral, uma vez que não existia seguro de vida. Até à noite de terça-feira, a campanha de doações já tinha reunido mais de 1.400 dólares.