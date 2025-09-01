Facebook Instagram

Menino de 10 anos baleado múltiplas vezes por vizinho por brincar ao 'toca e foge'

Uma criança de apenas 10 anos é baleada várias vezes por brincar ao 'toca e foge'
IOL
Hoje às 14:37
Menino a fugir
Foto: freepik
Um menino de 10 anos encontra-se em estado crítico depois de ter sido baleado várias vezes por um vizinho, em Houston, nos Estados Unidos. O incidente aconteceu quando a criança e um grupo de amigos brincavam ao popular jogo “toca e foge”, que consiste em tocar à campainha e fugir antes de alguém atender.

Segundo a revista People, o proprietário da casa de onde o grupo fugia terá alegadamente disparado contra as crianças, atingindo a vítima várias vezes. A polícia foi chamada ao local e o menino transportado de urgência para o hospital, onde permanece a receber cuidados médicos.

As autoridades confirmaram que um suspeito foi detido em ligação com o caso, embora não tenham ainda divulgado a sua identidade. Na manhã seguinte do acontecimento, testemunhas viram os agentes a levar um homem algemado até à residência onde o tiroteio ocorreu.

A investigação continua em curso e a polícia de Houston pede a quem tiver informações que contacte as autoridades.

 

