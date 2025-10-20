Menino de 11 anos morreu depois de se ter sentido mal e o pai o ter mandado de volta para cama. Tinha sido mordido por uma cobra

Iam visitar a mãe ao hospital quando sofreram um acidente. Filho de 10 anos morreu, irmã e pai ficaram feridos

Um menino de 11 anos, Tristian James Frahm, morreu em novembro de 2021 depois de se sentir mal e ter sido mandado de volta para a cama pelo pai, que acreditava que o filho tinha bebido álcool. Na realidade, Tristian tinha sido mordido por uma cobra castanha numa propriedade rural perto de Murgon, na Austrália.

De acordo com o site Daily Mail, o menino não recebeu assistência médica imediata e acabou por morrer devido a uma complicação rara do veneno da cobra, que provoca hemorragias graves em apenas 3% dos casos.

O caso foi objeto de uma investigação coronial conduzida pela coroner Ainslie Kirkegaard, um funcionário público especializado em investigar mortes súbitas ou suspeitas, para determinar a causa e as circunstâncias da morte.

Agora, o tribunal concluiu que a morte poderia ter sido evitada com tratamento médico precoce. A coroner decidiu não encaminhar o caso ao Diretor de Processos Públicos, considerando que as ações e omissões dos adultos presentes não justificavam acusações criminais.