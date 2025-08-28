Facebook Instagram

Pai de 28 anos morre soterrado quando fazia buracos na areia com os filhos

Homem de 28 anos morreu soterrado por uma duna de areia enquanto brincava com os filhos
IOL
Hoje às 11:52
Pai e filho
Pai e filho
Foto: freepik
O que era para ser um simples dia de lazer em família acabou em tragédia na praia de Muriwai, a cerca de 40 quilómetros de Auckland, na Nova Zelândia. Kane Watson, de 28 anos, perdeu a vida depois de ser apanhado pelo colapso de uma duna de areia.

Segundo o Jornal NZ Herald, o jovem pai estava a brincar com os filhos quando ficou submerso pela areia, diante do olhar aterrorizado das crianças e da companheira, que se encontra grávida.

Vários banhistas tentaram resgatá-lo de imediato, escavando com as mãos, mas o peso da areia dificultou a tarefa. As equipas de emergência conseguiram retirá-lo ao fim de cerca de 15 minutos, mas o homem já apresentava ferimentos graves causados pela pressão da areia e pela falta de oxigénio. Kane Watson ainda foi transportado para o hospital, mas não resistiu.

Um professor da Universidade de Auckland, Colin Whittaker, explicou que a areia pode ser até duas vezes e meia mais pesada do que a água, o que transforma situações como esta em acontecimentos potencialmente fatais.

