Pai de 28 anos morre soterrado quando fazia buracos na areia com os filhos

O que era para ser um simples dia de lazer em família acabou em tragédia na praia de Muriwai, a cerca de 40 quilómetros de Auckland, na Nova Zelândia. Kane Watson, de 28 anos, perdeu a vida depois de ser apanhado pelo colapso de uma duna de areia.

Segundo o Jornal NZ Herald, o jovem pai estava a brincar com os filhos quando ficou submerso pela areia, diante do olhar aterrorizado das crianças e da companheira, que se encontra grávida.

Vários banhistas tentaram resgatá-lo de imediato, escavando com as mãos, mas o peso da areia dificultou a tarefa. As equipas de emergência conseguiram retirá-lo ao fim de cerca de 15 minutos, mas o homem já apresentava ferimentos graves causados pela pressão da areia e pela falta de oxigénio. Kane Watson ainda foi transportado para o hospital, mas não resistiu.

Um professor da Universidade de Auckland, Colin Whittaker, explicou que a areia pode ser até duas vezes e meia mais pesada do que a água, o que transforma situações como esta em acontecimentos potencialmente fatais.