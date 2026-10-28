"De tanto levar os meus filhos à catequese, surgiu um clima com o padre". Susana Dias Ramos conta história de traição que acabou em gravidez

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Uma seguidora partilhou um dilema inesperado na rubrica #SuResponde, de Susana Dias Ramos: casada e grávida, não sabe se o pai do bebé é o marido ou o padre com quem terá desenvolvido uma relação. A resposta da comentadora não passou despercebida.

Susana Dias Ramos voltou a partilhar uma das histórias que recebe dos seguidores e que dão origem à rubrica #SuResponde, integrada no universo do podcast «100 Tabus». Desta vez, o relato envolve um casamento, uma alegada relação com um padre e uma gravidez que deixou a protagonista sem saber como lidar com as consequências.

A história foi apresentada num vídeo partilhado nas redes sociais e começa com uma confissão insólita. «De tanto levar os meus filhos à catequese, começou a surgir um clima com o padre», terá escrito a seguidora, explicando que, enquanto as crianças estavam com a catequista, aproveitava para ir rezar.

«Estou a rir de nervoso, gente», acrescentou Susana Dias Ramos, antes de revelar o motivo da sua preocupação: «Descobri que estou grávida. Eu não sei que reza é esta, mas é milagre.»

O problema, segundo o relato partilhado por Susana Dias Ramos, é que a mulher é casada e mantém uma vida sexual ativa com o marido, pelo que não sabe quem é o pai do bebé.

«Descobri que estou grávida e agora não sei de quem é», confessou, colocando então a questão que a levou a pedir ajuda: «É certo esconder do padre?»

«A coisa mais errada nesta pergunta» não é contar ou não ao padre

Perante o dilema, Susana Dias Ramos não deixou passar o contraste entre a pergunta da seguidora e a dimensão do problema descrito.

«Quem me dera que a coisa mais errada nesta pergunta fosse contar ou não o padre. Está tudo errado», comentou a psicóloga e comentadora, numa reação que colocou o foco nas consequências da situação relatada.

A resposta prosseguiu com uma sugestão relacionada com a confissão religiosa. «Mas olhe, você não tem que esconder do padre. Você pode pedir para fazer uma confissão e contar-lhe, em segredo de confissão, aquilo que está a acontecer», afirmou.

Susana Dias Ramos acrescentou, num tom descontraído e irónico, que, depois dessa conversa, o casal poderia decidir o que fazer. «Se quiserem deixar na confissão, pronto, moralmente ninguém conta a ninguém porque é segredo do confessionário», disse.

A comentadora terminou a resposta com uma referência à literatura erótica, sugerindo que a seguidora e o padre poderiam estar a viver uma situação saída de um romance.

A referência a um romance de padres e a reação de Susana Dias Ramos

Ao comentar a possibilidade de a história não ficar apenas pela confissão, Susana Dias Ramos lançou uma provocação aos seguidores: «Vocês andam a ler demasiados livros, mas pronto, para quem não leu, chama-se o padre, o livro de Sierra Simone.»

A referência é a «Priest», da autora Sierra Simone, um romance erótico que acompanha uma relação proibida envolvendo um padre.

«Vão ler, estes padres de hoje em dia, ai filhos», brincou ainda a comentadora, antes de terminar com uma despedida em tom bem-humorado: «Conta ao padre no segredo da confissão e depois logo se vê. E Deus vos abençoe. Amém.»

Pode ver aqui o vídeo partilhado por Susana Dias Ramos: